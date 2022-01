OnePlus 10 Ultra: il design del nuovo 'flagship killer' è comparso in un brevetto?

Mentre aspettiamo l'arrivo di OnePlus 10 in Europa, i leaker e gli insider asiatici, in particolare cinesi, hanno già iniziato a parlare di OnePlus 10 Ultra, il device top di gamma che potrebbe rappresentare la conclusione della linea 10 del produttore cinese, introducendo anche interessanti novità hardware.

I primi leak su OnePlus 10 Ultra sono comparsi online la scorsa settimana, e parlavano di un device dotato di NPU MariSilicon X, ideata da OPPO e assente sugli altri smartphone della serie OnePlus 10. In generale, secondo i leaker, OnePlus 10 Ultra sarà simile a OPPO Find X5 Pro, simboleggiando così la definitiva fusione di OnePlus ed OPPO, dopo che quest'ultima ha comprato la prima circa sei mesi fa.

Tuttavia, stando a quanto riporta il portale GizChina, le somiglianze tra i due device non riguarderebbero il design dello smartphone, poiché il form factor di OnePlus 10 Ultra dovrebbe essere decisamente simile a quello attualmente utilizzato da OnePlus 10 e OnePlus 10 Pro. Il portale basa la sua speculazione su un brevetto attribuito a OnePlus negli scorsi mesi e scovato online da Tech Insider, che spiega a sua volta che il documento non è legato ad alcun altro device pubblicato finora da OnePlus.

GizChina sembra anche confermare che l'annuncio di OnePlus 10 Ultra avverrà nel 2022 inoltrato: con ogni probabilità, infatti, il top di gamma del produttore cinese verrà messo sugli scaffali dei negozi solo a partire dalla seconda metà dell'anno, se non altro per non peggiorare le vendite di OnePlus 10 Pro, che non sembra essere stato troppo apprezzato in patria.

OnePlus 10 Ultra rimane comunque un device ancora avvolto nel mistero: accanto alla quasi-certezza che lo smartphone avrà un SoC Snapdragon 8 Gen 1 e la NPU MariSilicon X, infatti, non sappiamo praticamente nulla del telefono. Persino il brevetto riportato da GizChina va preso con le pinze, dal momento che potrebbe trattarsi solo di un concept, nonostante il suo design sia estremamente verosimile.

GizChina, inoltre, spiega che OnePlus 10 Ultra potrebbe aiutare l'immagine di OnePlus, specie dopo le numerose critiche ricevute dall'azienda da parte degli utenti cinesi a causa della mancanza di novità nel "salto" da OnePlus 9T a OnePlus 10, che alcuni imputano proprio alla fusione tra OnePlus e OPPO.

Secondo Digital Chat Station, qualora le vendite di OnePlus 10 non dovessero convincere, OnePlus potrebbe tornare agli smartphone "flagship killer" proprio a partire da OnePlus 10 Ultra, che dovrebbe unire un prezzo ridotto a delle caratteristiche tecniche da top di gamma.