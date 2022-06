OnePlus 10 vanilla, dietrofront: non è stato cancellato, sarà lanciato molto presto

Si infittisce il mistero su OnePlus 10: dopo il lancio di OnePlus 10 Pro lo scorso dicembre, infatti, il produttore cinese non ha ancora rilasciato la versione vanilla dello smartphone. In molti, dunque, hanno iniziato a speculare che OnePlus 10 fosse stato cancellato o sostituito da OnePlus 10T, in arrivo dopo l'estate.

Oggi, invece, il noto leaker Yogesh Brar riporta su Twitter che non solo OnePlus 10 Vanilla è vivo e vegeto, ma anche che la sua uscita sarebbe ormai dietro l'angolo. A questo punto, dunque, sembra decisamente improbabile che OnePlus riporti in vita la serie T per quest'anno, mentre non è chiaro se e quando verrà lanciato OnePlus 10 Ultra, che dovrebbe completare la Serie 10 con un secondo device top di gamma.

Secondo Brar OnePlus 10 è chiamato "Project Ovaltine" dagli ingegneri di OnePlus, e dovrebbe essere lanciato entro fine luglio. Ricordando che Brar è di origine indiane, possiamo speculare che tale finestra di lancio valga per i mercati di Cina e India, mentre una release europea dello smartphone potrebbe farsi attendere fino alla fine dell'estate.

Inoltre, Brar spiega che OnePlus 10 avrà un chipset Snapdragon 8 Gen1 in versione base, evitando invece il recente Snapdragon 8+ Gen1, che però risolve molti dei problemi del chip lanciato a fine 2021 da Qualcomm. La scelta di OnePlus, che può sembrare strana all'apparenza, sembra indicare che OnePlus 10 avrebbe avuto uno sviluppo travagliato e che il suo lancio originale dovesse essere previsto ben prima dell'annuncio del SoC Snapdragon di metà generazione, come in effetti si aspettavano vari esperti di telefonia mobile.

Ad ogni modo, i rumor degli ultimi mesi relativi a OnePlus 10 sembrano indicare che, accanto al chip Qualcomm, il telefono avrà 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria, insieme ad uno schermo LTPO2 AMOLED da 6,7" con risoluzione FullHD+. Il device dovrebbe anche avere una batteria da 4.800 mAh e supportare il fast charging fino a 150 W.