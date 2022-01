OnePlus 10R compare in un report: arriverà anche in Europa?

OnePlus 10 è stato lanciato in Cina una decina di giorni fa, ma già non si fa altro che parlare dei progetti futuri del suo produttore, in particolare relativamente agli altri device della serie 10 di OnePlus. Al centro di un nuovo report, infatti, si trova OnePlus 10R, un device di cui fino a poche ore fa non conoscevamo nemmeno l'esistenza.

OnePlus 10R sarà la versione "entry-level" di OnePlus 10, ripercorrendo la strada tracciata nel 2021 da OnePlus 9R, un'alternativa a basso prezzo di OnePlus 9 e 9 Pro lanciata solo in Cina e in India. Visto l'ottimo successo di pubblico riscontrato fin dal lancio in questi due Paesi, però, non è improbabile pensare che quest'anno OnePlus 10R possa uscire anche nel resto del mondo.

Stando a quanto riporta il portale Android Central, tuttavia, OnePlus 10R avrà un'importante differenza hardware rispetto al resto della serie 10 del produttore cinese. A quanto pare, infatti, sotto la scocca del device non troveremo un chipset Snapdragon 8 Gen 1, ma un MediaTek Dimensity 9000.

Il cambiamento, in termini di potenza "pura", è piuttosto ridotto, perché nei benchmark Dimensity 9000 dà filo da torcere allo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm presente su OnePlus 10 e 10 Pro. In generale, tuttavia, la differenza è ben maggiore di quanto suggeriscono i dati: OnePlus 9R e 9RT utilizzano entrambi chipset Qualcomm, e la decisione di implementare un SoC MediaTek in un device basato sul modello di uno smartphone con chipset Snapdragon potrebbe rivelarsi poco saggia, almeno in termini di ottimizzazione.

Probabilmente, comunque, OnePlus ha scelto di affidarsi a MediaTek perché quest'ultima, per abbattere i costi di produzione, non ha inserito la connettività mmWave su Dimensity 9000. Questo tipo di connettività è necessario per l'utilizzo del 5G mmWave ad alte frequenze, presente in alcuni mercati asiatici, in Europa e in America, ma non particolarmente diffuso nei mercati emergenti, come la Cina e l'India, dove vengono utilizzati altri standard per le connessioni 5G.

Il report, comunque, spiega che OnePlus 10R avrà un pannello AMOLED con refresh rate a 120 Hz, una RAM da 8 GB e uno storage da 128 GB. Il device dovrebbe essere rilasciato tra maggio e giugno in alcuni mercati, come quello cinese e quello indiano, mentre nel resto del mondo la release, che comunque rimane piuttosto incerta, potrebbe farsi attendere fino al 2022 inoltrato.