OnePlus 10R: online i primi render, sarà venduto in due versioni?

Solo pochi giorni dopo la comparsa in rete della scheda tecnica di OnePlus 10R, pare che siano stati pubblicati online anche i primi render di OnePlus 10R, che lasciano veramente poco spazio alla fantasia e ci spiegano come sarà lo smartphone che completerà verso il basso la linea 10 di OnePlus.

Vi ricordiamo che OnePlus 10R è apparso per la prima volta sul web a fine gennaio, mentre l'uscita del device sul mercato, almeno in Cina, dovrebbe essere programmata per il mese di maggio, stando a quanto riportato la scorsa settimana dall'enorme leak sulle prossime uscite di OnePlus. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata ai render dello smartphone nella galleria in calce a questa notizia.

I render sono stati prodotti dal noto leaker Yogesh Brar in collaborazione con il portale 91Mobiles, ritenuto piuttosto affidabile per quanto riguarda il settore smartphone. Se il design di OnePlus 10R vi sembra famigliare, è perché esso ricorda molto da vicino quello del recente Realme GT Neo 3, lanciato solo una decina di giorni fa e dotato di un punch-hole in alto al centro dello schermo e di un alloggiamento per sistema triple-camera sul lato posteriore. D'altro canto, OnePlus e Realme fanno parte di BBK, uno dei principali colossi cinesi della telefonia mobile, che comprende anche OPPO.

Anche la scheda tecnica del nuovo smartphone OnePlus e di quello Realme sono molto simili, dal momento che entrambi montano un SoC MediaTek Dimensity 8100 e uno schermo AMOLED da 6,7" con refresh rate dinamico fino a 120 Hz e HDR10+. In termini di fotocamera, invece, OnePlus 10R dovrebbe avere una lente frontale da 16 MP e un sistema posteriore composto da un obiettivo principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, da un ultra-grandangolo da 8 MP e da una lente macro da 2 MP.

Infine, OnePlus 10R avrà una batteria da 4.500 mAh e supporterà la ricarica rapida fino a 150 W. Una seconda variante dello smartphone, probabilmente quella globale, sarà dotata di una batteria da 5.000 mAh con fast charging fino a 80 W. In entrambi i casi, lo smartphone dovrebbe essere lanciato con Android 12 preinstallato.