OnePlus 10R senza segreti: anche il prezzo è trapelato online

OnePlus 10R uscirà a fine aprile in India, mentre la sua uscita occidentale rimane ancora piuttosto incerta. Tuttavia, in attesa della release dello smartphone sono oggi trapelati i prezzi definitivi di OnePlus 10R e dell'altro device OnePlus che verrà presentato il 28 aprile prossimo, lo OnePlus Nord CE 2 Lite.

A pubblicare i prezzi di OnePlus 10R è stato il noto leaker Yogesh Brar su Twitter, che conferma tra l'altro che il device sarà disponibile in due varianti: una con 8 GB di RAM, 128 GB di storage interno e la ricarica rapida 80 W; e l'altra con 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e la ricarica rapida SuperVOOC a 150 W di OPPO. La prima variante dovrebbe essere venduta all'equivalente di 470 Euro sul mercato indiano, mentre la seconda dovrebbe avere un prezzo di circa 550 Euro al cambio attuale.

Brar conferma anche che il dispositivo sarà disponibile nelle due colorazioni Black e Green e che sarà venduto insieme alle cuffie in-ear OnePlus Nord Buds, che avranno un prezzo decisamente contenuto, pari a circa 36 Euro. Le cuffie, inoltre, saranno disponibili nelle due colorazioni Black e White.

Per quanto riguarda il costo di OnePlus Nord CE 2 Lite, invece, la versione di Brar cozza leggermente con quella di un altro noto leaker, Abhishek Yadav, che ha pubblicato a sua volta le proprie indiscrezioni su Twitter. Entrambi i leaker sono concordi nello spiegare che lo smartphone sarà venduto in due varianti, una con 6 GB di RAM e 128 GB di storage e l'altra con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Tuttavia, secondo Yadav la prima avrà un prezzo di circa 240 Euro, mentre per Brar il prezzo di partenza di OnePlus Nord CE 2 Lite sarebbe ancora più basso, attestandosi attorno ai 215 Euro circa. Il modello con RAM da 8 GB, invece, dovrebbe costare 240 Euro secondo Brar e circa 270 Euro secondo Yadav. Insomma, in entrambi i casi lo smartphone potrebbe essere venduto a costi davvero irrisori, perfetti per un mercato emergente come quello indiano.