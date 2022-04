OnePlus 10R, sorpresa sotto la scocca: ci sarà un chipset esclusivo

Dopo aver ufficializzato il lancio di OnePlus 10R, fissato per il 28 aprile prossimo in alcuni mercati globali, OnePlus ha finalmente confermato il chipset del suo nuovo smartphone, con una sorpresa che nemmeno i leaker ed i tipster più affidabili avevano colto in anticipo.

Un poster ufficiale di OnePlus, disponibile in calce a questa notizia, spiega infatti che OnePlus 10R avrà un SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX, ovvero una variante del MediaTek Dimensity 8100 realizzata appositamente per lo smartphone midrange dell'azienda cinese. Finora, invece, i leak sulla scheda tecnica di OnePlus 10R hanno sempre stabilito che lo smartphone avrebbe montato un semplice Dimensity 8100, ovvero la proposta "standard" di MediaTek.

In termini tecnici, il chipset MediaTek Dimensity 8100-MAX avrà un'architettura con otto Core, dotata di quattro Performance Core Cortex-A78 con frequenza di clock a 2,75 GHz e quattro Economy Core (o Efficiency Core) Cortex-A55 con frequenza di clock a 2,0 GHz. Inoltre, il chip presenta anche una GPU Mali-G610 MC6 e, soprattutto, un'APU MediaTek 580.

Al momento non è chiaro in cosa il MediaTek Dimensity 8100-MAX differisca dal fratello minore, dal momento che non conosciamo con precisione le specifiche della versione di base del chip. È però possibile che OnePlus 10R abbia un chip "overclocked" con frequenze leggermente maggiori di quelle standard. In questo caso, il telefono potrebbe avere una marcia in più decisamente gradita nel gaming.

Ad ogni modo, oltre al chipset sappiamo per certo che OnePlus 10R avrà il fast charging SuperVOOC di OPPO fino a 150 W, che permette la ricarica completa della batteria dello smartphone, con capienza da 4.500 mAh, nel giro di 17 minuti. Sicuramente, comunque, tutti i dettagli tecnici sul dispositivo saranno rilasciati durante l'evento OnePlus del 28 aprile, durante il quale verranno presentati sia OnePlus 10R che OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.