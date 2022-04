OnePlus 10R sempre più vicino: la scheda tecnica completa è online

OnePlus ha confermato l'esistenza di OnePlus 10R, che verrà lanciato su alcuni mercati selezionati il 28 aprile prossimo. Negli ultimi giorni, in seguito all'ufficializzazione dello smartphone, sono emersi tantissimi leak e rumor su OnePlus 10R, che ne spiegano scheda tecnica, design e persino il prezzo.

Sfortunatamente, più la data di lancio di OnePlus 10R si avvicina e più diventa chiaro che lo smartphone sarà un semplice rebranding di OnePlus Ace, lanciato in Cina il 21 aprile. I due device, infatti, dovrebbero essere quasi identici sia in termini hardware che di form factor, al massimo con alcune piccole differenze nel design del pannello posteriore.

In termini di design, come potete vedere dall'immagine in calce, OnePlus 10R avrà un pannello di vetro e un frame di plastica, mentre il pannello posteriore presenterà il logo del produttore in basso a sinistra e la metà sinistra "marchiata" con delle righe verticali. Al di sopra di queste ultime troviamo poi l'alloggiamento della fotocamera, con tre lenti disposte a formare una specie di triangolo. Le dimensioni dello smartphone saranno di 163,3 x 75,5 x 8,2 mm.

Parlando di fotocamera, la lente principale di OnePlus 10R dovrebbe essere una Sony IMX766 da 50 MP con OIS, alla quale dovrebbe affiancarsi un ultra-grandangolo Sony IMX355 da 8 MP e un sensore Macro da 2 MP GalaxyCore GC02M1. La selfie-camera, infine, dovrebbe essere una Samsung ISOCELL S5K3P9 da 16 MP.

Lo schermo dello smartphone dovrebbe essere un pannello OLED flessibile da 6,7" con una risoluzione di 2412 x 1080p, che dovrebbe garantire anche un refresh rate variabile fino a 120 Hz e un'illuminazione massima di 950 Nits. Inoltre, la protezione del display dovrebbe essere affidata ad un Gorilla Glass 5 di Corning.

Sotto la scocca del device, infine, troveremo il chipset custom MediaTek Dimensity 8100-MAX insieme ad una RAM LPDDR5 da 8 o da 16 GB e da uno storage UFS 3.1 da 128, 256 o 512 GB. La batteria dello smartphone dovrebbe essere da 5.000 mAh nel caso del modello con ricarica rapida a 80 W e da 4.5000 mAh nella versione con fast charging SuperVOOC da 150 W. Stando al leak del prezzo di OnePlus 10R degli scorsi giorni, il device dovrebbe essere venduto all'equivalente di circa 550 Euro sul mercato indiano.