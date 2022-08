OnePlus 10RT, fascia media senza compromessi: avrà uno Snapdragon 8+ Gen1

OnePlus 10T sarà lanciato il 3 agosto, ma insieme al nuovo top di gamma del produttore cinese potrebbero arrivare altri due nuovi smartphone. Stiamo parlando di OnePlus Ace Pro e OnePlus 10RT, che però potrebbero essere destinati ai soli mercati asiatici. OnePlus 10RT, in particolare, si è mostrato oggi in alcuni nuovissimi benchmark.

Stando ai rumor su performance e scheda tecnica, OnePlus 10RT potrebbe svettare nella fascia media, con un prezzo ridotto e un SoC Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, finora rimasto riservato ai device top di gamma. Finalmente, però, un test su GeekBench ci dà un'idea più chiara di come sarà il dispositivo.

A riportare il benchmark è il portale MySmartPrice, che spiega che OnePlus 10RT avrà 8 GB di RAM e Android 12 preinstallato fin dal lancio, riportando inoltre che il model number dello smartphone è CPH2413. I punteggi del device sono ottimi, soprattutto per un prodotto di fascia media, con 828 punti in Single-Core e 3.414 punti in Multi-Core.

In termini di configurazione hardware, invece, il device avrà un SoC con quattro Core dalla frequenza di clock di 2,02 GHz, tre Core con clock a 2,75 GHz e un Core primario con frequenza di clock a 3,19 GHz: queste specifiche, ufficializzate da Geekbench, sembrano confermare ancora una volta che OnePlus 10RT monterà uno Snapdragon 8+ Gen1 come suo chipset, insieme ad una GPU Adreno 730.

Lo smartphone dovrebbe poi avere un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz e un setup triple-camera posteriore dotato di un sensore primario da 50 MP, di un ultra-grandangolo da 8 MP e di una lente macro da 2 MP. Inoltre, il dispositivo dovrebbe anche garantire la ricarica rapida fino a 150 W.

Al momento non sappiamo quando OnePlus 10RT arriverà sul mercato, né tantomeno se il device arriverà anche in Europa: di recente, però, lo smartphone è stato certificato dall'ente indiano BIS, il che suggerisce che il telefono potrebbe essere lanciato durante l'evento del 3 agosto dedicato a OnePlus 10T.