OnePlus 10T meglio di 10 Pro: avrà una RAM da ben 16 GB

Dopo aver visto il primo benchmark di OnePlus 10T su AnTuTu, che ha stabilito un nuovo record sulla piattaforma, scopriamo oggi una novità decisamente interessante per il nuovo device flagship del produttore cinese. A quanto pare, infatti, OnePlus 10T potrebbe avere ben 16 GB di RAM.

L'indiscrezione arriva da un post su Weibo del leaker cinese Digital Chat Station e, se fosse confermata, significherebbe che OnePlus 10T sarà il primo smartphone OnePlus con 16 GB di RAM: finora, infatti, l'azienda non si è mai spinta al di sopra dei 12 GB di memoria, presenti per esempio su OnePlus 10 Pro.

Per di più, Digital Chat Station sembra chiarire che la variante con 16 GB di RAM del telefono sarà anche dotata di uno storage da 512 GB, più di quanto fosse finora emerso dai leak: fino a poche ore fa, infatti, era convinzione comune che OnePlus 10T sarebbe stato disponibile nelle due varianti da 8 GB e 12 GB di RAM e da 128 e 256 GB di storage interno.

Il leaker cinese, inoltre, conferma anche diverse parti della scheda tecnica di OnePlus 10T che già conoscevamo: per esempio, ormai pare quasi certo che OnePlus 10T avrà un SoC Snapdragon 8+ Gen1, insieme ad una batteria da 4.800 mAh con il supporto per la ricarica rapida a 150 W. Per quanto riguarda lo schermo, invece, il flagship cinese dovrebbe montare un pannello FHD+ AMOLED da 6,7" con refresh rate a 120 Hz.

Lato fotocamera, poi, pare che OnePlus 10T avrà una lente principale da 50 MP, insieme ad un ultra-grandangolo da 8 MP e ad una lente macro da 2 MP. Infine, la fotocamera frontale del device sarà da 32 MP. Queste specifiche sono state confermate anche da Digital Chat Station, anche se altri leaker, negli scorsi giorni, si sono orientati verso un selfie-camera da 16 MP.