OnePlus 10T da 128GB, sconto del 25% su Amazon per il Black Friday

Poco dopo aver riportato lo sconto su iPhone 15, torniamo su Amazon perchè quest'oggi in occasione del Black Friday 2023 propone uno sconto molto interessante su OnePlus 10T da 128 gigabyte, su cui è possibile risparmiare il 25% rispetto al prezzo di listino, con un risparmio superiore ai 100 Euro.

Lo sconto, pari al 25%, è sul seguente modello:

OnePlus 10T 5G, 8GB RAM 128GB, Smartphone con 150W SUPERVOOC Endurance Edition e Sistema con Tripla Fotocamera 50MP, Jade Green [EU version]: 305,59 Euro (409 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 28 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro sei ore e 28 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Ricordiamo che in occasione del Natale e del Black Friday 2023, Amazon permette di effettuare il reso sui prodotti fino al 31 Gennaio 2024 per gli acquisti completati fino al 31 Dicembre 2023.

Su queste pagine è disponibile la nostra recensione di OnePlus 10T 5G, a cura di Riccardo Arioli Ruelli.