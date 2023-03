OnePlus 10T 5G, 37% di sconto su Amazon per la versione 128GB

Le offerte di primavera targate Amazon sono terminate, ma sulla piattaforma americana continuano le promozioni sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi segnaliamo una riduzione molto interessante su OnePlus 10T 5G, nella versione con 128 gigabyte di memoria interna, su cui è possibile risparmiare il 37%.

Di seguito i dettagli.

OnePlus 10T 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con 150W SUPERVOOC Endurance Edition e Sistema con Tripla Fotocamera 50MP - 2 Anni di Garanzia - Jade Green: 452,02 Euro (719 Euro)

La consegna, ovviamente senza costi aggiuntivi, è prevista per domani 31 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 50 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Il prodotto beneficia di tutti i vantaggi classici delPrime.

Disponibile il pagamento non solo in un'unica soluzione, ma anche a rate con Cofidis, mentre non è accessibile quello di Amazon in cinque o dodici rate mensili.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra della durata di due anni contro danni accidentali a 108,45 Euro, mentre quella contro furto e danni accidentali viene proposta a 124,75 Euro.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poterne approfittare. Le unità a disposizione potrebbero terminare rapidamente.