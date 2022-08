OnePlus 10T 5G ufficiale: bastano 19 minuti per una ricarica al 100%!

OnePlus lancia ufficialmente il suo nuovo flagship OnePlus 10T 5G insieme a OxygenOS 13, nuovo update del sistema operativo proprietario. Dopo la pubblicazione anticipata del primo unboxing di OnePlus 10T da parte di un utente online, finalmente conosciamo il dispositivo in ogni suo dettaglio.

OnePlus 10T porta a un livello superiore le prestazioni grazie allo Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile, chipset che offre velocità di CPU e GPU più elevate e più efficienti, fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e il sistema di raffreddamento più grande, avanzato e potente mai visto in un dispositivo OnePlus. L'insieme di queste tecnologie rende sia l’uso quotidiano sia quello intensivo - come il gaming o lo scorrimento continuo dei feed dei social media - più veloce e duraturo, permettendo di tenere oltre 35 app in background contemporaneamente e passare rapidamente da un’app all'altra, senza subire spiacevoli interruzioni.

Il supporto SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W di OnePlus 10T consente di trascorrere meno tempo attaccati alla presa di corrente e più tempo usando il dispositivo come più si preferisce, arrivando a un giorno di energia con soli 10 minuti di ricarica, mentre una ricarica completa (da 1 a 100%) richiede solo 19 minuti.

Lato connettività, un totale di 15 antenne forma il 360° antenna system di OnePlus 10T, garantendo segnali Wi-Fi e cellulari più forti, indipendentemente dalla presa e dall’orientamento - verticale o orizzontale - in cui si utilizza il dispositivo. La funzione Smart Link contribuisce inoltre a migliorare i segnali e la velocità di upload, in particolare nelle aree con alti livelli di congestione di rete.

Il display da 6,7 pollici offre un'esperienza visiva e d'uso eccezionale grazie al refresh rate adattivo da 120 Hz, che aiuta anche a preservare meglio la durata della batteria e usare il dispositivo più a lungo con una sola carica. Non mancano certificazione HDR10+ e supporto colori a 10 bit. Lato fotocamera troviamo un sistema a tre sensori sul retro, di cui il principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), Nightscape 2.0 e prestazioni HDR migliorate. Ad accompagnarlo sono una fotocamera ultra-wide e da una fotocamera macro.

OnePlus 10T è preinstallato con OxygenOS 12.1 basato su Android 12 e riceverà 3 importanti aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. Il prossimo major update sarà quello a OxygenOS 13, nuova iterazione dell’OS proprietario con l’inedito design Aquamorphic, focus sulla sicurezza e funzionalità accattivanti come la variazione della luce su schermo al trascorrere della giornata, espansione di widget tramite pressione prolungata ed AI Booster System per la gestione intelligente della memoria a disposizione.

OxygenOS 13 sarà rilasciata prima su OnePlus 10 Pro, per poi essere introdotta successivamente su OnePlus 10T nel corso dell'anno. Altri dispositivi OnePlus che riceveranno OxygenOS 13 sono OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R, OnePlus 9RT, OnePlus 10R, OnePlus Nord 2, OnePlus Nord 2T, OnePlus Nord CE, OnePlus Nord CE 2 e OnePlus Nord CE 2 Lite.

Venendo a prezzi e disponibilità di OnePlus 10T, la vendita avverrà a partire dal 25 agosto 2022 con pre-order dall’11 agosto. Il telefono sarà disponibile nella versione da 8+128 GB a 719 Euro e nella versione da 16+256 GB a 819 Euro.

Gli utenti che effettuano il pre-ordine tramite sito ufficiale OnePlus parteciperanno al concorso per aggiudicarsi un OnePlus 10T 8+128GB in omaggio, uno sconto del 40% su OnePlus Buds Pro e del 60% su OnePlus Buds Z2, o vincere una serie di regali come OnePlus Buds Pro, OnePlus Buds Z2, custodia OnePlus 10T Sandstone Bumper e protezione dello schermo in vetro temperato. I membri del Red Cable Club riceveranno il triplo di Red Coins acquistando in pre-ordine OnePlus 10T. Altre offerte includono uno sconto di 50 euro per la sostituzione dei prodotti OnePlus con OnePlus 10T e uno sconto speciale del 5% per tutti gli studenti.

Continua invece l'attesa per il prossimo smartwatch entry-level del brand: OnePlus Nord Watch si è mostrato nel design a fine luglio, ma ancora non si conoscono dettagli su scheda tecnica e lancio.