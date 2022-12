OnePlus 10T si aggiorna ad Android 13: update disponibile in Italia

In seguito alla distribuzione di Android 13 su OnePlus 8, avvenuta lo scorso novembre con il rilascio di OxygenOS 13 dopo mesi di Open Beta, la società cinese porta Android 13 su OnePlus 10T anche in Italia, soddisfando coloro che hanno acquistato l’ultimo smartphone top di gamma del brand.

Come da prassi, lo staff di casa OnePlus ha condiviso questa notizia sul forum ufficiale, nel quale si legge che in Europa il major update arriva con il codice build CPH2415_11.C.22. Tra i consigli dati abbiamo la necessità di almeno 5,5 GB di archiviazione libera prima di procedere con l’aggiornamento e autonomia superiore al 30%. Il changelog completo è il seguente:

Aquamorphic Design

Introdotti colori tema Aquamorphic Design per un miglior comfort visivo

Applicazione di Aquamorphic Design alle animazioni, per renderle più naturali

Aggiunto lo Shadow-Reflective Clock, con le ombre che simulano la posizione del Sole e della Luna

Widget orologio mondiale disponibile per la schermata Home per avere l'ora in fusi orari diversi

Novità per Quantum Animation Engine 4.0 con nuova funzione che riconosce le abitudini, i gesti complessi e fornisce interazioni ottimizzate

Ottimizzazione dei layer della UI per un'esperienza visiva più pulita e netta

Introduzione dei movimenti fisici "reali" alle animazioni affinché siano più naturali

Layout dinamici affinché si adattino a schermi di dimensioni differenti

Ottimizzazione alla struttura dei widget affinché le informazioni possano essere trovate in modo più semplice e veloce

Ottimizzazione dei caratteri per incrementare la leggibilità

Ottimizzazione delle icone di sistema con i più recenti schemi colore per renderle più semplici da riconoscere

Ottimizzazione delle illustrazioni delle funzionalità con nuovi elementi multiculturali e inclusivi

Efficienza

Meeting Assistant per migliorare la connettività

Introduzione delle cartelle di grandi dimensioni nella schermata iniziale

Introduzione di nuovi Always-on Display

Introduzione dei controlli per la riproduzione multimediale e ottimizzazione dell'esperienza nei Quick Settings

Nuovi strumenti di markup per la modifica degli screenshot

Strumenti per aggiungere widget alla Home

Introduzione di Sidebar Toolbox: si può aprire una finestra flottante sulle app per fluidificare le operazioni

Ottimizzazione di OnePlus Shelf: uno swipe verso il basso sulla Home apre Shelf per impostazione predefinita

Interconnessioni

Ottimizzazione della connettività degli auricolari per un'esperienza più fluida

Ottimizzazione di Screencast, il contenuto si adatta automaticamente allo schermo di destinazione

Personalizzazione

Ottimizzazione di Bitmoji (gli avatar di OnePlus, ndr) per avere più animazioni per l'Always on Display

Ottimizzazione di Insight Always on Display: nuove impostazioni per un Always on più personalizzabile

Ottimizzazione di Always on Display: nuovi strumenti di modifica e colori

Sicurezza e privacy

Pixelizzazione automatica per gli screenshot delle chat: il sistema identifica e "oscura" automaticamente le immagini profilo e i nomi di chi scrive in chat per tutelare la privacy

Ottimizzazione della cassaforte privata: l'Advanced Encryption Standard (AES) viene utilizzato per crittografare tutti i file

Salute e Benessere Digitale

Aggiunto Kid Space, che introduce dei limiti all'uso del telefono, promemoria per la luce ambientale e funzioni per la protezione degli occhi

Gaming

Aggiornamenti ad HyperBoost GPA 4.0 per stabilizzare il frame rate e bilanciare prestazioni e consumo energetico.

Ribadiamo che l’aggiornamento ad Android 13 per OnePlus 10T vedrà un rilascio graduale; dunque, potrebbe risultare disponibile in Italia per download e installazione tra qualche ora come tra qualche giorno.

In chiusura, ricordiamo che a inizio dicembre è arrivato Android 13 Open Beta su OnePlus Nord 2T.