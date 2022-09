OnePlus 10T si aggiorna: arriva patch per risolvere noiosi bug fotocamera

Sono passati ormai quasi due mesi dal lancio di OnePlus 10T 5G e, come da prassi, i tecnici della società hanno lavorato intensamente per aggiornare OxygenOS con fix importanti. Che novità ci sono? Scopriamole assieme analizzando il changelog completo.

Secondo quanto riportato sul forum della community OnePlus, in queste ore è arrivato l’aggiornamento OxygenOS A.08 per OnePlus 10T contenente non solo ottimizzazioni di vario tipo lato software, ma anche diversi bug fix per il comparto fotocamera. Di seguito trovate l’elenco integrale delle novità:

Sistema

Ottimizza la visualizzazione della Dark Mode negli scenari a bassa luminosità

Ottimizza l'esperienza tattile

Rete

Ottimizza stabilità Wi-Fi e migliora l'esperienza di rete

Ottimizza stabilità della comunicazione

Telecamera

Ottimizza l'effetto di esposizione della fotocamera anteriore in un ambiente in controluce

Altro

Risolve il bug occasionale delle notifiche in ritardo

Risolve problema occasionale delle strisce scure durante lo scatto di fotografie

Risolto effetto fantasma occasionale negli scenari di foto di gruppo con la fotocamera frontale

Questo aggiornamento è stato lanciato durante il fine settimana, ma al momento risulta disponibile esclusivamente in India e Nord America. Ovviamente il lancio è previsto anche sul mercato europeo, quindi è sufficiente prestare attenzione alle notifiche di sistema per prepararsi al download e all’installazione di questa patch.

Nel mentre, vi rimandiamo alla recensione di OnePlus 10T 5G.