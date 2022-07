OnePlus 10T sta arrivando: presentazione fissata al 3 agosto 2022

Dopo una lunga serie di leak riguardanti OnePlus 10T, tra cui le recenti indiscrezioni sui 16 GB di RAM in dotazione per la versione più costosa e potente, finalmente abbiamo una data di lancio per lo smartphone di fascia alta: la stessa società di Pete Lau l’ha confermata tramite i suoi canali social!

Il primo indizio proviene da Twitter, come potete vedere in calce alla notizia, dove l’account ufficiale globale OnePlus ha confermato in maniera non troppo criptica quello che viene definito “l’invito alla festa” per tutti i fan del brand e non solo. Le dieci tazze della fotografia non indicano nulla di concreto, però; a farlo è il poster ufficiale dedicato all’evento di lancio che potete trovare in copertina.

Il poster si limita a spiegare che l’evento di presentazione avverrà a New York e si terrà il 3 agosto 2022 alle 16:00 ore italiane, con il motto “Evolve Beyond Speed”. Viene concessa poi una sneak peek al design posteriore, da cui tuttavia non si distinguono molti dettagli relativamente al comparto fotocamera posteriore.

Questo il comunicato ufficiale diffuso da OnePlus: “OnePlus è lieta di annunciare ufficialmente il lancio globale del suo secondo flagship per il 2022: OnePlus 10T 5G. Con questo dispositivo, OnePlus propone un flagship sempre più performante e dotato di caratteristiche di alto livello come il nuovo potente chipset Qualcomm Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform. Il dispositivo, insieme alla OxygenOS 13, sarà presentato in anteprima alla Gotham Hall di New York il 3 agosto, in occasione del primo evento OnePlus dal vivo dal 2019. L’evento sarà naturalmente trasmesso anche online”.

Ricordiamo in conclusione le specifiche tecniche in vista del debutto ufficiale sul mercato internazionale: OnePlus 10T avrà il SoC Snapdragon 8+ Gen1 di casa Qualcomm accompagnato da 12/16 GB di RAM, massimo 512 GB di memoria interna non espandibile, batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida a 150W e display AMOLED FHD+ a 120Hz da 6,7 pollici. Lato fotocamera, dunque, si vocifera la dotazione di un sensore frontale da 16/32 MP e di tre lenti posteriori (50 MP + 8 MP + 2 MP macro).

Altro dispositivo possibilmente in arrivo a breve è lo smartwatch OnePlus Nord Watch.