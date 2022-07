OnePlus 10T si avvicina: trapelano colori, RAM e memoria interna

OnePlus 10T è ormai in arrivo, poiché la sua presentazione è stata già fissata da OnePlus per il 3 agosto prossimo. Mentre il lancio si avvicina, trapelano però sempre più novità sullo smartphone, a partire dalle opzioni di storage e colorazioni in cui il nuovo flagship OnePlus sarà disponibile.

Innanzitutto, il portale MySmartPrice ha rivelato che Amazon India ha confermato che i preordini del device partiranno il 3 agosto stesso, probabilmente appena dopo la presentazione di OnePlus 10T, che si terrà in presenza a New York.



Visto che il device dovrebbe essere lanciato in contemporanea in tutto il mondo, possiamo aspettarci che anche in Europa i preordini vengano aperta a poche ore dalla conferenza di presentazione. Inoltre, ciò può indicarci anche che OnePlus 10T sarà messo in vendita pochi giorni dopo l'evento di annuncio, magari già nel corso della stessa settimana.

Per quanto riguarda le opzioni di memoria e colori, invece, il leaker Mukul Sharma ha spiegato che OnePlus 10T avrà 16 GB di RAM nella sua versione "premium", che si accompagnerà ad uno storage da 256 GB o da 512 GB. Tuttavia, altri modelli dello smartphone dovrebbero avere 8 GB di RAM o 12 GB di RAM, insieme a 256 GB o 512 GB di storage. In altre parole, è possibile che il device venga lanciato in sei varianti diverse di RAM e memoria interna.

Sharma ha però spiegato che non tutte le varianti saranno disponibili in molteplici colorazioni: al contrario, lo OnePlus 10T da 16 GB di RAM avrà un solo colore, ovvero la tinta Moonstone Black, che dovrebbe essere quella utilizzata anche nel poster di presentazione che vedete in cima a questa notizia. Le altre varianti dello smartphone, invece, dovrebbero essere disponibili sia in Moonstone Black che in Jade Green.