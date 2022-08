OnePlus 10T come 10 Pro: nello stress test si spacca a metà, il video

Il lancio di OnePlus 10T 5G in tutto il mondo ha fatto ben sperare i fan del brand di Pete Lau: dopo OnePlus 10 Pro, infatti, l’attesa per un altro top di gamma stava crescendo tra gli appassionati. Tuttavia, il fatidico stress test di JerryRigEverything ha rivelato che il design non è così resistente; anzi, si spacca proprio a metà.

Chi ci segue da tempo o conosce il rinomato YouTuber altrimenti noto come Zac Nelson sa già com’è finito lo stress test di OnePlus 10 Pro: il primo top di gamma di ultima generazione lanciato sul mercato dal marchio asiatico si è letteralmente rotto in due parti durante il test di durabilità, nello specifico ad altezza fotocamera. Il crollo dell’integrità strutturale è avvenuto sopra la batteria in tal caso, ma la questione non sembra affatto differente per il modello 10T 5G.

Nel video che trovate allegato alla notizia, infatti, assistiamo al fatidico “bend test” a circa 4 minuti e 25 secondi: inizialmente OnePlus 10T 5G resiste abbastanza bene alla piega sul lato anteriore ma, cambiando fronte, con la giusta forza si crepa proprio sullo stesso punto sotto il modulo fotocamera e sopra la batteria. Applicando ancora più pressione lo schermo si piega e tutti i connettori sotto la scocca si staccano, mentre l’intero pannello posteriore si divide in due parti. Evidentemente, OnePlus non è intervenuta a dovere per rimediare i gravi difetti strutturali ereditati dal precedente flagship.

Al contrario, a quanto pare Nothing phone (1) resiste tranquillamente allo stress test di JerryRigEverything.