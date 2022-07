OnePlus 10T a confronto con OnePlus 10 Pro: ecco come cambia il design

Solo poche ore fa è comparsa in rete la scheda tecnica di OnePlus 10T, che sembra puntare direttamente a surclassare OnePlus 10 Pro. Oggi, invece, trapelano dei primi render del nuovo flagship OnePlus, che mostrano alcune vitali differenze rispetto al modello 10 Pro.

Anche la scorsa settimana sono comparsi dei render di OnePlus 10T sul web, che mostravano un device molto simile a OnePlus 10 Pro. Le immagini di oggi, a loro volta, sottolineano la somiglianza tra i due smartphone, ma mettono anche al centro dell'attenzione alcune piccole differenze tra i due. A realizzare i render che vi proponiamo sono comunque OnLeaks e SmartPrix.

I render sarebbero basati su una fotografia dal vivo di OnePlus 10T, perciò non sono ufficiali: vi invitiamo dunque a prenderli con le dovute cautele e di attendere il lancio dello smartphone, fissato per il mese di luglio, per ulteriori conferme a riguardo.

A differenza dei primi render di OnePlus 10T, questi ultimi mostrano un alloggiamento per la fotocamera di dimensioni "normali", del tutto simile a quello di OnePlus 10 Pro e che dunque non copre l'intera parte superiore del pannello posteriore del device. Anche il design dell'alloggiamento riceverà un piccolo cambiamento rispetto a OnePlus 10 Pro, poiché lo chassis stesso dello smartphone si piegherà leggermente per integrare le fotocamere direttamente nel frame.

Quest'ultimo, poi, non sarà di alluminio, ma di plastica, mentre anche il display riceverà una modifica non da poco: lo schermo, infatti, dovrà dire addio ai bordi curvi, poiché il pannello sarà completamente piatto. Le dimensioni, comunque, rimarranno pari a quelle dello schermo di OnePlus 10 Pro (6,7"), mentre la risoluzione del display scenderà dal QHD+ al FHD+.

Infine, sullo chassis possiamo notare la mancanza dell'alert slider di OnePlus, che a quanto pare sarà resa una feature esclusive degli OnePlus "Pro" della compagnia. La decisione di OnePlus in tal senso è comunque piuttosto controversa, poiché proprio l'alert slider è da sempre considerato uno dei punti forti degli smartphone dell'azienda.