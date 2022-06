OnePlus 10T: la fotocamera sarà la più grande mai realizzata da OnePlus, per un leak

Dopo aver scoperto la scheda tecnica di OnePlus 10T, arrivano oggi nuove informazioni su quello che dovrebbe essere l'ultimo flagship del 2022 di OnePlus. Nello specifico, nelle scorse ore sono trapelate in rete le specifiche della fotocamera di OnePlus 10T.

Il comparto fotografico del device si è in realtà già fatto notare online per via delle enormi dimensioni dell'alloggiamento per la fotocamera di OnePlus 10T, realizzato dal produttore cinese insieme ad Hasselblad, il cui logo è ben visibile sul lato destro dello smartphone. In effetti, l'alloggiamento ha una forma decisamente particolare, poiché esso comprende tutta la metà superiore di OnePlus 10T, e non solo una parte di quest'ultima.

Non è chiaro perché OnePlus abbia scelto questo particolare design, che potrebbe anche risultare scomodo per gli utenti, ma pare comunque che la fotocamera sarà uno dei punti di forza del suo nuovo device: nello specifico, OnePlus 10T avrà una lente principale da 50 MP con una dimensione di 1/1.5".

Se l'indiscrezione, riportata dal portale MySmartPrice, dovesse rivelarsi fondata, si tratterebbe del sensore più grande mai montato su un dispositivo OnePlus, superando persino quello di OnePlus 10 Pro. Accanto all'incredibile lente principale, sullo smartphone dovremmo trovare anche un ultra-grandangolo da 8 MP ed un teleobiettivo da 2 MP.

Tra le altre specifiche tecniche rumoreggiate dello smartphone, poi, troviamo un chip Snapdragon 8+ Gen1, un display AMOLED FullHD+ da 6,7" e con un refresh rate da 120 Hz e una selfie-camera con design punch-hole da 32 MP. Infine, la batteria del device dovrebbe avere una capienza pari a 4.800 mAh e supportare il fast charging a 150 W.