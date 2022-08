OnePlus 10T è troppo fragile? La risposta ufficiale di OnePlus

L'ultimo stress test di OnePlus 10T, realizzato dallo YouTuber JerryRigEverything, si è concluso con il botto, poiché lo smartphone si è spezzato in due nel test di piegatura, esattamente come è avvenuto con OnePlus 10 Pro. Oggi, però, è la stessa OnePlus a intervenire sulla questione con una comunicazione ufficiale.

Una dichiarazione di OnePlus rilasciata al portale Gadget360 spiega infatti che "lo OnePlus 10T raggiunge o addirittura supera tutte le estensive procedure di test per la durabilità di OnePlus, incluso un test di pressione in cui il device è sospeso e del peso viene applicato al centro, sia da sopra che da sotto".

Secondo OnePlus, dunque, la struttura dello smartphone è stata appositamente progettata per sostenere un peso fino a 45 chilogrammi in un ambiente come gli OnePlus Lab, che dovrebbero ricreare le condizioni ambientali "standard" in cui si può trovare un utente. Stando a questi dati, dunque, è difficile capire come sia stato possibile vedere il dispositivo spaccarsi in due nelle mani di JerryRigEverything, come potete vedere nel video riportato in cima a questa notizia.

Il video, infatti, mostra chiaramente che il frame in plastica di OnePlus 10T si rompe sotto una pressione crescente. Il punto di rottura sembra essere situato, come già avveniva per OnePlus 10 Pro, appena al di sotto della fotocamera dello smartphone e appena al di sopra delle sue batterie. Quantomeno, OnePlus 10T sembra essere riuscito a sostenere la pressione più a lungo rispetto al predecessore.

A questo punto, dati i risultati del test di JerryRigEverything e le dichiarazioni di OnePlus, dobbiamo cercare di capire dove stia la verità: da una parte è certamente possibile che il content creator abbia applicato un peso superiore ai 45 chilogrammi sullo smartphone nei suoi test, intaccandone così la struttura; dall'altra, però, è anche possibile che il "design strutturale con ingegneria migliorata" di cui parla OnePlus possa non essere sufficiente a prevenire la rottura del device in caso di pressioni particolarmente elevate.