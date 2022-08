OnePlus 10T: lancio imminente, ma mancherà una feature molto amata dai fan

OnePlus 10T arriverà tra poche ore, visto che la sua presentazione è fissata per oggi, mercoledì 3 agosto. Tuttavia, già da diversi giorni la stessa OnePlus ha fatto trapelare numerose informazioni sullo smartphone: oggi, purtroppo, l'azienda ha confermato che il device non avrà una feature molto amata dai fan.

Stiamo ovviamente parlando dell'Alert Slider targato OnePlus, che l'azienda cinese ha dapprima escluso da OnePlus Ace e OnePlus 10R e che, a quanto pare, non arriverà neanche su OnePlus 10T. Un vero peccato, se consideriamo che lo slider è una delle particolarità degli smartphone OnePlus più amate dagli utenti.

Qualche mese fa, OnePlus aveva svelato che l'Alert Slider sarebbe stato riservato ai modelli flagship della sua lineup smartphone: considerate le specifiche tecniche di OnePlus 10T e la comunicazione del produttore, dunque, molti si aspettavano che la feature sarebbe stata presente almeno su quest'ultimo, senza dover attendere fino a OnePlus 11.

Il produttore cinese, però, ha spiegato che la rimozione dell'Alert Slider da OnePlus 10T è stata una mossa obbligata, dovuta alla necessità di utilizzare ogni millimetro di spazio disponibile sotto la scocca del telefono per altre componenti. Per questo, infine, la compagnia ha dovuto rimuovere il suo iconico slider. Alcuni hanno speculato che la feature fosse stata tagliata per risparmiare denaro, ma OnePlus ha confermato che, in questo caso, i costi non hanno inciso sulla sua decisione.

In particolare, a causare la rimozione dello slider sarebbe stata in primo luogo la presenza di una batteria più grande e del fast charging a 150 W. Nello specifico, la batteria di OnePlus 10T sarà da 4.800 mAh, 300 mAh in più di quella di OnePlus 10 Pro, mentre le dimensioni dello chassis del telefono rimarranno praticamente identiche a quelle del predecessore.

Inoltre, a "rubare" altro spazio sarà probabilmente anche il miglioramento delle antenne di OnePlus 10T: lo smartphone, infatti, presenterà 15 antenne diverse sparse all'interno dello chassis. Sommando queste antenne aggiuntive e la batteria più grande, insomma, pare che OnePlus non sia riuscita a trovare quei 30 millimetri quadrati che avrebbero permesso l'inclusione dell'Alert Slider sul suo nuovo top di gamma.