OnePlus 10T Marvel Edition ufficiale: c'è anche il supporto di Black Panther

Al netto della questione dell'ormai imminente evento OnePlus di dicembre 2022, il brand sta attirando l'attenzione mediante altre iniziative. Tra queste, spicca la Marvel Edition di OnePlus 10T.

Di edizioni speciali di smartphone se ne sono viste parecchie nel corso degli anni. Basti pensare, guardando alle iniziative non troppo datate, alla Diablo Immortal Edition di ASUS ROG Phone 6, giusto per citarne una. Tuttavia, in questo caso gli accessori inclusi sono molteplici e riguardano l'universo Marvel in generale.

Per intenderci, come riportato da GSMArena e Gizchina, c'è il supporto di Black Panther, così come non mancano una custodia di Iron Man e un PopSocket che si ispira allo scudo di Capitan America. Non può ovviamente mancare una personalizzazione in termini di packaging, mentre lo smartphone in sé è un OnePlus 10T in colorazione Moonstone Black da 16/256GB. Il prezzo è pari a 56.000 rupie indiane (circa 636 euro al cambio attuale). Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si tratta anche di un metodo per omaggiare il futuro arrivo di Black Panther Wakanda Forever su Disney+.

Da notare, però, che il lancio dell'edizione speciale dello smartphone OnePlus 10T è attualmente previsto solamente per l'India, Paese in cui il dispositivo verrà reso disponibile a partire dal weekend che inizierà il 17 dicembre 2022. Si tratta, tra l'altro, di un'iniziativa destinata esclusivamente ai membri del cosiddetto Red Cable Club e ad alcuni shop selezionati. Insomma, non ci è dato sapere se in futuro verrà scelto di espandere la disponibilità in altri mercati o meno, ma di certo lo smartphone non sta passando inosservato tra gli appassionati.