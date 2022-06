OnePlus 10T: ecco quando uscirà, il prezzo è troppo elevato?

Dopo aver visto i render e la scheda tecnica di OnePlus 10T, arrivano oggi nuove conferme circa l'imminente uscita dello smartphone. In particolare, nelle scorse ore sono comparse in rete sia la finestra di lancio di OnePlus 10T che il prezzo a cui il dispositivo verrà commercializzato.

Stando a quanto riporta GizChina, OnePlus 10T, chiamato "Project Ovaltine" dagli ingegneri del colosso della telefonia cinese, ha un lancio già programmato per il mese di luglio, in modo da scontrarsi direttamente sul mercato con Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro, che dovrebbero anch'essi debuttate in Cina il prossimo mese.

Come questi ultimi per Xiaomi, anche OnePlus 10T dovrebbe chiudere la lineup annuale di OnePlus, ovvero la serie 10, prendendo il meglio dai device che finora l'hanno composta: ritroviamo così un retro simile a OnePlus 10 Pro e un pannello frontale identico a quello di OnePlus 10R, che dovrebbe anche ridurre i costi del device.

Lo smartphone sarà dotato di uno schermo AMOLED FullHD+ da 6,7" con tecnologia LTPO 2.0 per il refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il Touch Sampling Rate del device, invece, sarà di 360 Hz, mentre lo schermo dovrebbe supportare anche l'HDR 10+.

Sotto la scocca del device troveremo invece un SoC Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, insieme a 12 GB di RAM e ad uno storage da 256 GB: al momento, tuttavia, non è chiaro se RAM e memoria saranno disponibili anche in altri tagli.

Stando agli ultimi render, la selfie-camera del dispositivo sarà posizionata in alto al centro dello schermo e sarà un obiettivo da 16 MP. Sul pannello posteriore, invece, troviamo una fotocamera principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 8 MP e una lente macro da 2 MP. Completano la scheda tecnica una batteria da 4.800 mAh e il supporto per la ricarica rapida a 150 W. Infine, lo smartphone dovrebbe essere venduto per un prezzo di partenza vicino ai 599 Euro.