OnePlus 10T senza segreti: trapelano render e scheda tecnica completa

Dopo aver scoperto la scheda tecnica di OnePlus 10T, arrivano oggi diverse nuove conferme sul design dello smartphone. Nelle scorse ore, infatti, sono comparsi sul web alcuni render leakati di OnePlus 10T, che mostrano il form factor completo del dispositivo.

I leak arrivano dagli insider Digital Chat Station (che ha pubblicato i render su Weibo) e Abhishek Yadav, che li ha ripubblicati su Twitter. Potete dare un'occhiata alle immagini in calce a questa notizia. Quanto condiviso dai due leaker dovrebbe essere dunque il design definitivo di OnePlus 10T, l'ultimo smartphone top di gamma di OnePlus in arrivo nel corso del 2022, che dovrebbe completare la linea 10 del produttore cinese.

I render confermano che OnePlus 10T arriverà in tre colori almeno sul mercato cinese e su quello indiano, mentre non è chiaro se esso farà il suo debutto in Europa, quando sarà lanciato nel Vecchio Continente e in quali tinte. Ad ogni modo, in Asia il device sarà messo in vendita nelle colorazioni Nero, Bianco e Light Mint, una sorta di verde pastello tendente al bianco.

Per quanto riguarda il design del prodotto, invece, possiamo notare che OnePlus 10T ha dei bordi sottili e un punch-hole in posizione centrale in alto sullo schermo principale, mentre il render conferma la mancanza dell'alert slider tipico dei design OnePlus, che il produttore cinese vorrebbe però limitare ai dispositivi di fascia più alta.

Yadav ha poi fornito alcune nuove informazioni che completano la scheda tecnica di OnePlus 10T: lo smartphone, nello specifico, avrà un SoC Snapdragon 8+ Gen1, insieme a un display FullHD+ da 6,7" con refresh rate fisso a 120 Hz e ad una generosa batteria da 4.800 mAh. Inoltre, il telefono verrà venduto insieme ad un alimentatore da 160 W, ma avrà la ricarica ad un massimo di 150 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sappiamo già che OnePlus 10T avrà una fotocamera Hasselblad, probabilmente la più grande mai montata da un device OnePlus, che sarà composta da una lente principale da 50 MP, da un ultra-grandangolo da 16 MP e da una lente macro da 2 MP. Sul pannello frontale, invece, troveremo una selfie-camera da 32 MP.