OnePlus 10T potrebbe sorprendere tutti: trapela scheda tecnica, meglio del 10 Pro?

Una settimana fa in rete sono apparsi i primi test del OnePlus 10T, il quale è già nella bocca dei tipster per il suo possibilmente ottimo rapporto qualità-prezzo. Sarà davvero così? La scheda tecnica trapelata online di recente potrebbe sorprendere i fan del colosso cinese e non solo.

Dopo un anno di pausa, secondo quanto riportato da SmartPrix e il rinomato OnLeaks, OnePlus sta per riportare sul mercato la gamma refresh T con il detto smartphone OnePlus 10T. Secondo quanto da loro riportato, tale dispositivo dovrebbe debuttare con specifiche simili al OnePlus 10 Pro ammiraglia ma con una scocca in plastica più economica.

Scendendo nel dettaglio, il processore dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 e dovrebbe essere accompagnato da un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre la batteria dovrebbe essere da 4.800 mAh con la ricarica rapida addirittura da 150W. Il display dovrebbe essere un OLED LTPO FHD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva da massimo 120Hz, mentre lato fotocamera dovrebbero trovare spazio tre sensori sul retro (50 MP principale + 16 MP ultrawide + 2 MP macro, togliendo così il teleobiettivo).

I compromessi sono evidenti, ma rimangono comunque una tecnologia di ricarica rapida strepitosa e prestazioni di fascia alta. Il prezzo? In Cina dovrebbe costare circa 470-600 Dollari al cambio attuale, il che significa che in Occidente il prezzo finale sarà più elevato. Come sempre, però, consigliamo di prendere questi rumor con molta cautela.

Ricordiamo invece che qualche giorno fa la gamma OnePlus 8 ha ricevuto un importante aggiornamento di sistema.