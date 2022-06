OnePlus 10T, spunta il primo render con una gigantesca fotocamera Hasselblad

Mentre i leaker di mezzo mondo cercano di fare luce sul caos attorno ad OnePlus 10 e OnePlus 10T, ciò su cui tutti sembrano essere d'accordo è il fatto che nel 2022 OnePlus lancerà un solo smartphone flagship, del quale oggi finalmente abbiamo i primi render.

Prima di continuare, è bene ricordare che ancora non sappiamo se il device si chiamerà OnePlus 10, OnePlus 10T, OnePlus 10 Ultra o addirittura OnePlus 10T Pro, riesumando una nomenclatura inutilizzata da tre anni. A prescindere da come si chiamerà lo smartphone, comunque, possiamo aspettarci che esso sarà lanciato con un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 in versione standard e non Plus e che dovrebbe arrivare su alcuni mercati selezionati entro l'estate.

Oggi, fortunatamente, il leaker Yogesh Brar e il concept artist Onsitego hanno pubblicato un nuovo concept render in 3D dello smartphone OnePlus, a cui Brar si riferisce con il nome di OnePlus 10T. Potete dare un'occhiata al render in calce a questa notizia, mentre pare che esso sia stato disegnato utilizzando come riferimento dei prototipi iniziali dello smartphone.

A colpire, in questo caso, è la presenza di un enorme modulo fotocamera targato Hasselblad che si estende lungo tutto il pannello posteriore in orizzontale, appena sopra il logo di OnePlus. In teoria, l'alloggiamento dovrebbe contenere una fotocamera principale da 50 MP con OIS e capace di registrare video in 4K a 60 FPS, insieme ad un ultra-grandangolo da 16 MP e ad una lente macro da 2 MP. Sfortunatamente, lo smartphone non avrà alcun teleobiettivo, mentre la sua selfie-camera sarà da 32 MP.

Brar ha spiegato che lo schermo di OnePlus 10 T sarà da 6,7", dunque il più largo di tutti i device della linea T del produttore cinese e pari a quello di OnePlus 10 Pro. Tuttavia, la risoluzione non sarà in QHD+ ma in FHD+, mentre il refresh rate si attesterà a 120 Hz. In termini di batteria, infine, lo smartphone dovrebbe avere una cella da 4.800 mAh, insieme al fast charging SuperVOOC fino a 150 W.