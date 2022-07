OnePlus 10T, svelato comparto fotocamera: ci sarà una piccola lente macro

Il 3 agosto 2022 assisteremo alla presentazione di OnePlus 10T, il prossimo smartphone top di gamma della società di Pete Lau. Dopo l’annuncio di cinque giorni fa in rete sono piovuti i leak e post ufficiali di anticipazione e, tra questi, uno di quelli pubblicati online più di recente riguarda il comparto fotocamera di OnePlus 10T.

Si tratta per l’esattezza di un post pubblicato sul forum della Community OnePlus dallo stesso staff della società e, in esso, si parla nel dettaglio delle fotocamere in dotazione al dispositivo mobile flagship in questione. Dal comunicato si legge, innanzitutto, quale sarà il sensore principale: OnePlus 10T è dotato di un sistema a tripla fotocamera sul retro, caratterizzato dal sensore Sony IMX766 da 50 MP di punta già visto anche su altri smartphone del brand.

Riprendendo parte integrale del post, ecco le ragioni dietro questa scelta: “Abbiamo deciso di utilizzarlo di nuovo per OnePlus 10T perché, beh...è un sensore incredibile e continuiamo a rimanere colpiti dalle immagini che è in grado di catturare. Non solo il suo elevato numero di megapixel significa che puoi ritagliare le tue foto pur mantenendo una quantità gloriosa di dettagli, ma la sua grande dimensione del sensore da 1/1,56 pollici, combinata con la stabilizzazione dell'immagine ottica (OIS) ed elettronica (EIS), significa che può prendere grandi quantità di luce per foto nitide e dettagliate. Anche in condizioni di scarsa illuminazione e in ambienti illuminati in modo non uniforme”.

Insieme alla fotocamera principale ci sono due sensori aggiuntivi: un obiettivo ultra-grandangolare e uno macro. Così facendo, OnePlus offre un setup sul retro che potrebbe fare storcere il naso a qualche lettore, trattandosi di una configurazione vista più volte su dispositivi di fascia media. L’inclusione di un sensore macro potrebbe però risultare di gradimento per qualche appassionato di fotografia: per quanto possa essere considerato inutile, la sua assenza su certi dispositivi rende gli scatti ravvicinati molto meno ricchi di dettagli. Pertanto, non manca la curiosità di vedere come se la caverà OnePlus 10T.

Importante notare, infine, che OnePlus 10T non continuerà la partnership Hasselblad: “Volevamo offrire un'esperienza di smartphone di punta con le massime prestazioni al prezzo scelto”, ha dichiarato lo staff precisando implicitamente che il marchio Hasselblad avrebbe aumentato eccessivamente il prezzo del prodotto.



Con un altro post sul forum ufficiale, OnePlus ha concesso un tuffo dietro le quinte lato design: protagonista è la rimozione dello slider per le notifiche, ritenuta necessaria per adottare un nuovo sistema di 15 antenne per ottenere prestazioni del segnale migliori, ma anche per l'implementazione di due charging pumps anziché una per velocizzare la ricarica della batteria.



Il tasso di utilizzo del layout della scheda madre è poi aumentato dal 74% standard al 78%, mentre esteriormente troviamo un design pressoché identico al OnePlus 10 Pro focalizzato su "esperienze naturali e confortevoli". In calce alla notizia trovate uno dei render ufficiali di OnePlus 10T.

A quest’ultimo proposito, eccovi i prezzi di OnePlus 10T trapelati in rete recentemente.