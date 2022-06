OnePlus 10T: trapela la scheda tecnica, manca una delle 'firme' di OnePlus

Solo un paio di giorni fa vi abbiamo mostrato il primo render di OnePlus 10T, che sfoggiava un enorme modulo fotocamera targato Hasselblad. Oggi, invece, sono in arrivo le prime novità sulla scheda tecnica dello smartphone OnePlus, il cui lancio dovrebbe essere ormai dietro l'angolo.

Partendo proprio dalla fotocamera, che sembra essere il punto forte di OnePlus 10T, questa sarà composta da una lente principale da 50 MP con OIS, da un ultra-grandangolo da 16 MP e da una lente macro da 2 MP. La selfie-camera, invece, dovrebbe essere da 32 MP. Niente teleobiettivo o lente periscopica dunque, anche se l'esclusione di queste ultime potrebbe contribuire ad abbassare il prezzo dello smartphone.

Spostandoci allo schermo, pare che il display di OnePlus 10T sarà un AMOLED da 6,7" con risoluzione FullHD+ e refresh rate fisso a 120 Hz: poiché il pannello non sarà dotato di tecnologia LTPO, possiamo aspettarci che il display abbia dei consumi energetici piuttosto elevati. Per questo motivo, però, lo smartphone dovrebbe essere dotato di un'ottima batteria da 4.800 mAh con il supporto per il fast charging a 150 W.

Sotto la scocca del device, invece, dovremmo trovare un SoC Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm: fino a qualche tempo fa, in realtà, si era molto vociferato di una versione di OnePlus 10 con un chip MediaTek, probabilmente un Dimensity 9000, ma alla fine sembra che il produttore cinese abbia optato per una soluzione diversa. Per il momento, inoltre, non sappiamo nulla su tagli di RAM e dimensioni dello storage del dispositivo.

Ciò che sappiamo quasi per certo, invece, è che OnePlus 10T non avrà l'iconico alert slider di OnePlus: secondo il tipster Yogesh Brar, infatti, quest'ultimo verrà limitato a pochissimi dispositivi, tutti appartenenti alla versione "Pro" della linea numerata del produttore di smartphone. Dovremo dunque aspettare fino a OnePlus 11 Pro, in arrivo a inizio 2023, per rivedere lo slider proprietario di OnePlus.