OnePlus 11 5G da 128GB in offerta su Amazon: si risparmiano 120 Euro

In aggiunta ai Super Sconti Outlet di Mediaworld, arriva oggi unanuova interessante promozione targata Amazon che propone una riduzione molto interessante su OnePlus 11 5G, nella variante con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Lo smartphone, nella fattispecie, viene proposto a 724,68 Euro, il 15% in meno rispetto agli 849 Euro di listino.

La consegna senza costi aggiuntivi è garantita per domani 13 Aprile 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 30 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, e tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere anche l'estensione di garanzia e protezione contro danni accidentali per due anni a 165,55 Euro o due anni da furto e danni accidentali a 190,39 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata. Tali garanzie si aggiungono ai due anni offerti dal produttore.

Amazon propone anche i pagamenti rateali da 60,39 Euro al mese per dodici mesi senza interessi a tasso zero ed interessi zero. Alternativamente è disponibile anche il pagamento a rate con Cofidis che può essere scelto direttamente al pagamento, alle condizioni previste dal finanziamento.