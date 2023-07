OnePlus 11 5G: in offerta su Amazon la versione con 16GB di RAM e 256GB di memoria

In aggiunta ai nuovi sconti solo online di Unieuro, quest'oggi arriva anche uno sconto molto interessante su OnePlus 11 5G. A proporlo è Amazon, che permette di godere di una riduzione del 7% rispetto al costo di listino.

Di seguito i dettagli:

OnePlus 11 5G Smartphone, Fotocamera Hasselblad di terza generazione per smartphone, 16GB RAM 256GB, Verde Eterno, 6.7 Pollici: 855,94 Euro (919 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita già per domani 18 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero: è possibile solo scegliere la dilazione del pagamento con Cofidis, alle condizioni previste ed indicate direttamente al momento del pagamento.

Lo smartphone in questione è dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine, grandangolare da 48 megapixel e per i ritratti da 32 megapixel. Sotto la scocca è presente lo Snapdragon 8 Gen 2 con 16GB di RAM e 256GB di memoria interna, mentre la batteria da 5000 mAh supporta la ricarica SuperVOOC a 100W. Il display AMOLED Super Fluid 2K da 120Hz ha una diagonale da 6,7pollici con refresh rate dinamico da 1 a 120Hz e Dolby Vision HDR.