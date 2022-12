OnePlus 11 arriva il 7 Febbraio 2023: annunciato l'evento di lancio

A pochi giorni dalla pubblicazione del teaser ufficiale di OnePlus 11, il produttore asiatico ha annunciato che il suo prossimo smartphone di punta ed i nuovi auricolari OnePlus Buds 2 Pro saranno annunciati il prossimo 7 Febbraio 2023.

La compagnia ha svelato l’evento “OnePlus Cloud 11 Launch Event”, che avrà luogo a Delhi, in India e sarà appunto teatro di presentazione di nePlus 11 5G e OnePlus Buds 2 Pro. OnePlus ha anche affermato che il keynote “innalzerà l’esperienza dell’utente da Cloud 9 a Cloud 11”.

Chiaramente nessun dettaglio sulla possibile data di lancio dei prodotti, ma nel teaser viene fatto riferimento ad un via alla commercializzazione nelle “settimane successive” al reveal, mentre non sono state diffuse informazioni sui mercati in cui sarà disponibile.

Secondo le indiscrezioni trapelate in precedenza, OnePlus 11 utilizzerà lo Snapdragon 8 Gen 2 come processore ed il comparto fotografico utilizzerà un nuovo design con modulo circolare, a cui fa riferimento la stessa OnePlus anche nel teaser.

Negli scorsi giorni alcuni rumor avevano anche puntato al possibile supporto alla ricarica rapida a 100W per OnePlus 11, almeno sulla base di alcune certificazioni ottenute dallo smartphone. È probabile che nelle prossime settimane emergano ulteriori dettagli in merito, anche sui prezzi.