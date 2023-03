OnePlus 11 avrà il supporto software esteso: arriverà ad Android 17, patch fino al 2027

Il lancio italiano di OnePlus 11 risale ormai a metà febbraio, ma oggi arriva un'importantissima novità sullo smartphone, che potrebbe convincere molti utenti ad acquistarlo. Con una dichiarazione ufficiale, infatti, OnePlus ha confermato il supporto software esteso a OnePlus 11.

Nello specifico, OnePlus 11 riceverà aggiornamenti per quattro anni, ovvero riceverà quattro release di Android successive a quella di lancio. Considerato che il top di gamma cinese è stato rilasciato con Android 13, ciò significa che esso verrà aggiornato a Android 14, Android 15, Android 16 e Android 17, per un termine del supporto previsto per fine 2026.

Non solo: lo smartphone riceverà cinque anni di patch di sicurezza, perciò chiunque lo acquisti potrà dormire sonni (relativamente) tranquilli fino al 2027. Li Jie, Presidente di OnePlus China, ha usato l'annuncio per ringraziare i fan, confermando l'ottimo lancio di OnePlus 11 sul mercato cinese e su quello globale. Jie ha poi spiegato che quella di fornire un supporto software il più lungo possibile è stata una decisione complessa da prendere, per via dei costi e delle difficoltà intrinseche nel fornire update stabili per quattro o cinque anni per ogni smartphone.

Tuttavia, la decisione di OnePlus pone la compagnia in cima al mercato Android in termini di supporto, pareggiando solo il numero di aggiornamenti e patch offerti da Samsung, che promette quattro anni di update software e cinque di sicurezza per i suoi smartphone top di gamma, e da OPPO, con un analogo programma di garanzia estesa per OPPO Find N2 Flip e, seppur limitatamente al mercato cinese, OPPO Find N2.

La decisione di OnePlus è il sintomo di un cambiamento positivo generalizzato nel mondo Android, che va verso un aumento del supporto software per tutti gli smartphone messi in vendita sul mercato. La spinta decisiva, in tal senso, potrebbe arrivare da altri player, come Xiaomi, Huawei e Honor, e dovrebbe ridurre nettamente l'impatto ecologico del commercio di smartphone e altri device elettronici.