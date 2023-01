OnePlus 11 si avvicina all'Europa: trapelano anche i prezzi ed i modelli

A poche ore dalla pubblicazione dei primi benchmark della versione europea di OnePlus 11, Roland Quandt e WinFuture hanno pubblicato quelli che dovrebbero essere i prezzi nell’Eurozona del nuovo smartphone targato OnePlus, l’unico che dovrebbe lanciare la compagnia nel mercato di fascia alta nella prima metà del 2023.

A quanto pare il mancato accordo tra OnePlus e Nokia non dovrebbe consentire agli utenti tedeschi di acquistare OnePlus 11 direttamente in Germania, ma potranno farlo da qualche altro mercato ai seguenti prezzi:

8 GB di RAM/128 GB di spazio di archiviazione: 899 €

16 GB di RAM/256 GB di spazio di archiviazione: 949 €

Quandt aggiunte che non è chiaro allo stato attuale se OnePlus abbia intenzione di portare anche in Europa la variante con 16GB di RAM e 512GB di storage.

In Cina, il produttore offre anche un modello con 12GB di RAM e 256GB di storage, e l’opzione entry level che dovrebbe giungere in Europa (8/128GB) non può che rappresentare un downgrade rispetto alla controparte asiatica. In Nord America invece sarà disponibile solo l’opzione con 16GB di RAM e 256GB di memoria, con preordini al via il 7 Febbraio 2023.

Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli anche per il mercato italiano. Restate su queste pagine.