OnePlus 11 è più bello che mai nel teaser ufficiale: ecco il video

Il design del nuovo OnePlus 11 è sicuramente tra i principali punti interrogativi della nuova generazione di smartphone di Pete Lau e soci. La mole incredibile di render sul prossimo smartphone OnePlus, però, hanno finalmente trovato conferma attraverso canali ufficiali.

Nella giornata del 17 dicembre 2022, dopo l'annuncio di un evento OnePlus per la stessa mattinata per celebrare il nono compleanno della compagnia, è arrivato il primo teaser ufficiale del prossimo flagship asiatico.

Di nuovo in bella vista la partnership con Hasselblad, il breve video stuzzicherà gli appassionati con un assaggio del codice estetico di questa undicesima generazione, con un camera bump ridisegnato ma parzialmente mutuato dalla precedente iterazione.

Dalla serie OnePlus 10 e 10T, la next-gen erediterà il taglio laterale fuso con il telaio. Forma e collocazione appaiono le medesime, ma ciò che cambia è il contenuto: invece di quattro moduli fotografici singoli, l'azienda ha deciso di racchiudere tutti i sensori in "un'isola nell'isola", ovvero in un generoso bump circolare che protrude dall'accento metallico squadrato incastonato nella backcover.

Questo design era ormai noto da tempo, ma vederlo sorgere in via ufficiale regala comunque delle ottime sensazioni, seppur non di stupore o di sorpresa. In attesa di scoprire tutta la scheda tecnica, con i fan più sfegatati che sperano in un ritorno della certificazione IP e dello slider fisico laterale, ricordiamo che perlomeno sotto la scocca non dovrebbero esserci grosse sorprese: OnePlus 11 avrà lo Snapdragon 8 Gen2.