OnePlus 11 Concept presentato al MWC: Active CryoFlux è la vera novità

A poco più di una settimana dalla pubblicazione della prima immagine di OnePlus 11 Concept, in occasione del MWC 2023 OnePlus ha svelato il nuovo modello dello smartphone di punta che sfoggia una serie di novità molto interessante.

La nuova versione del suo smartphone top di gamma 2023 sfoggia un’innovativa tecnologia battezzata Active Cryoflux, definita come un punto di svolta nel raffreddamento dei dispositivi mobili.

Secondo quanto affermato da OnePlus, questo sistema è in grado di ridurre la temperature del dispositivo fino a 2,1 gradi Celsius, ma può offrire anche prestazioni migliori in ambito gaming, con aumento del framerate di 3-4fps.

OnePlus spiega anche che Active CryoFlux può abbassare le temperature anche durante la ricarica di circa 1,6 gradi Celsius e ridurre il tempo di ricarica di 30-45 secondi.

All’interno dello smartphone sono integrate delle micropompe piezoelettriche in ceramica di livello industriale che occupano un’area inferiore a 0,2 centimetri quadrati e non appesantiscono di molto lo smartphone. Il design è unibody in vetro con curve più profonde per le cornici più sottili ed uno spessore di 5,04mm.

Sulla scocca posteriore troviamo delle zigrinature che mostrano il microloquido che scorre e si fonde anche con l’obiettivo della fotocamera creando un effetto alone. Per l’incisione del modulo fotografico è stata utilizzata la tecnica guilloché, che viene utilizzata in ambito artigianale per gli orologi.