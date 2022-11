OnePlus 11, che fotocamera! Trapelano le specifiche, saranno le stesse di OPPO Find N2

OnePlus 11 arriverà nel 2023 sul mercato internazionale, prendendo il posto del modello "Pro" della lineup come unico top di gamma OnePlus del prossimo anno. Oggi, però, scopriamo che proprio OnePlus 11 condividerà alcune caratteristiche tecniche con un altro device top di gamma, il pieghevole OPPO Find N2.

A quanto pare, infatti, OnePlus 11 avrà la stessa fotocamera del pieghevole di casa OPPO. Stando al noto leaker Digital Chat Station, infatti, entrambi gli smartphone avranno lo stesso sistema triple-camera posteriore, composto da una lente principale da 50 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da da 32 MP.

Nello specifico, la fotocamera principale sarà una Sony IMX890 e il teleobiettivo sarà un Sony IMX709. Inoltre, entrambi gli smartphone vanteranno la NPU MariSilicon X di OPPO, che dovrebbe dunque finalmente fare il suo debutto su un telefono OnePlus. Si tratta della prima volta che la NPU del produttore cinese arriva su uno smartphone non strettamente appartenente al brand OPPO, a dimostrazione di come la fusione tra OPPO e OnePlus stia procedendo a passi spediti.

In aggiunta alle tre fotocamere posteriori, inoltre, OPPO Find N2 avrà lo stesso obiettivo Sony IMX709 anche sul pannello frontale dello smartphone, utilizzandolo come una selfie-camera. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore di OnePlus 11, invece, ancora non sappiamo nulla. Se le informazioni fossero vere, comunque, il foldable di OPPO monterebbe una delle migliori fotocamere in circolazione, soprattutto per uno smartphone pieghevole.

Inoltre, il leaker ha spiegato che i due telefoni avranno chipset diversi: nello specifico, Find N2 utilizzerà un SoC Snapdragon 8+ Gen1, mentre OnePlus 11 sarà dotato di uno Snapdragon 8 Gen2, che dovrebbe essere lanciato la prossima settimana da Qualcomm.