OnePlus 11, anche il modello europeo non ha segreti: spunta il primo benchmark

La scheda tecnica della variante global di OnePlus 11 è comparsa online negli scorsi giorni, confermando che il lancio del device è ormai alle porta anche in Europa. Oggi, invece, sono trapelati dei benchmark di OnePlus 11 Global, che ci danno un'idea delle sue performance e ne confermano alcune specifiche.

Il benchmark, che trovate riportato in calce, è apparso su GeekBench 5 ed appartiene ad un device con codename CPH2451, che secondo vari insider sarebbe proprio la versione globale di OnePlus 11. A confermarlo sembra essere anche la scheda tecnica del device, con 16 GB di RAM e un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm.

Passando al test in sé, OnePlus 11 ha registrato 1.468 Punti in Single-Core e 4.965 Punti in Multi-Core, con una build basata su Android 13 e sulla Custom ROM OxygenOS 13. Il punteggio è comparabile con quello degli altri smartphone dotati di chip Snapdragon 8 Gen2 già in commercio (almeno in Cina), nonché con la versione cinese di OnePlus 11.

In parallelo, il portale GizmoChina ha nuovamente confermato che la scheda tecnica della versione Global di OnePlus 11 sarà identica a quella della variante cinese: lo smartphone sarà dunque dotato di un display AMOLED E4 da 6,7" con tecnologia LTPO 3.0, refresh rate variabile fino a 120 Hz e risoluzione Quad HD+, insieme ad una luminosità massima fino a 1.300 nit e ad un sensore per le impronte digitali under-display.

Sotto la scocca troviamo il nuovo chipset di Qualcomm e un'ottima RAM LPDDR5x da 16 GB, una delle migliori in circolazione su smartphone Android per velocità e per dimensioni della memoria, insieme ad uno storage UFS 4.0. Infine, il telefono vanterà una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata fino a 100 W.

Lato fotocamere, invece, OnePlus 11 avrà il tuning Hasselblad sulla sua lente principale, un sensore Sony da 50 MP con OIS, che sarà accompagnato da un ultra-grandangolo da 48 MP e da un teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2x. La selfie-camera, infine, sarà da 16 MP.