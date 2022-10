OnePlus 11, niente modello Pro: in arrivo nel 2023 un solo top di gamma

Un nuovo rumor pubblicato su Twitter dal popolare leaker Max Jambor ha rivelato che OnePlus intende eliminare il suffisso “Pro” dal modello top di gamma 2023 della lineup OnePlus 11, ed avrebbe intenzione di lanciare un solo smartphone di fascia alta.

Nella serie di tweet, Jambor ha rivelato che OnePlus lancerà un solo dispositivo di punta nel primo trimestre del prossimo anno, e lo smartphone precedentemente noto come OnePlus 11 Pro sarà lanciato come OnePlus 11.

A quanto pare, la scelta di abbandonare la denominazione Pro è da legare al fatto che OnePlus avrebbe intenzione di alleggerire la denominazione per renderla più semplice. L’obiettivo è lanciare un’ammiraglia numerata (OnePlus 11, appunto) nel primo trimestre, e la variante T nel terzo trimestre.

Qualche mese fa sul web è emersa la scheda tecnica completa di OnePlus 11 pro, che a quanto pare sarà caratterizzato da uno schermo AMOLED da 6,7pollici QHD+ con refresh rate dinamico fino a 120Hz, con selfie camera integrata in un notch a foro sull’angolo in alto a sinistra del display. Sotto la scocca, invece, dovrebbe trovare spazio lo Snadpragon 8 Gen2 di Qualcomm, che a quanto pare sarà presentato in via ufficiale il prossimo 15 Novembre in occasione dello Snapdragon Summit. Per le conferme di rito bisognerà attendere ancora qualche mese però.