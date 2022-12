OnePlus 11 si mostra in ogni dettaglio, tra nuovi render e specifiche tecniche

Non è trascorso molto tempo dal leak di OnePlus 11 firmato Mukul Sharma, e già abbiamo accesso a informazioni rinnovate riguardo la serie top di gamma del marchio cinese: grazie al tipster OnLeaks possiamo vedere alcuni render “ufficiali” e le specifiche tecniche di OnePlus 11.

Il portale Gadget Gang e il leakster noto altrimenti come Steve Hemmerstoffer hanno collaborato per diffondere in esclusiva l’immagine che trovate in copertina: in essa si vede il design posteriore di OnePlus 11, caratterizzato da un modulo fotocamera fuso con la scocca laterale ma dal formato circolare, sempre con il logo Hasselblad posizionato centralmente tra le tre lenti e il flash LED. Le specifiche del comparto fotocamera parlano di un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 48 MP e due tele da 32 MP. Inoltre, notiamo il ritorno dello slider laterale per attivare rapidamente la modalità Silenzioso.

Il display, che non si vede dal render, dovrebbe essere un AMOLED QHD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento “elevata”. Sotto la scocca, invece, dovrebbero trovarsi il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, fino a 16 GB di RAM e 5.000 mAh di batteria con ricarica cablata da 100W. Lato archiviazione, dunque, si vocifera la dotazione di storage UFS 4.0; non è nota la capienza.

Infine, sappiamo già che il prossimo flagship OnePlus riceverà quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di regolari patch di sicurezza bimestrali. Le informazioni sopra citate vanno prese con le pinze, in quanto non confermate in alcun modo dalla società cinese.

