OnePlus 11, online la scheda tecnica: ci sono Snapdragon 8 Gen2 e ricarica a 100 W

Dopo aver scoperto che quest'anno non ci sarà nessun OnePlus 11 Pro, dal momento che OnePlus si limiterà a lanciare il suo OnePlus 11 come top di gamma per il 2023, arriva oggi un'altra interessante indiscrezione sul nuovo smartphone del produttore cinese. Un leaker, infatti, ha diffuso la scheda tecnica quasi completa di OnePlus 11.

Il leak arriva daltipster Digital Chat Station, estremamente noto e considerato affidabile nel settore degli smartphone. Alcune settimane fa, una prima scheda tecnica di OnePlus 11 Pro, il telefono che poi è stato rinominato come OnePlus 11, era già comparsa in rete.

Ad ogni modo, secondo Digital Chat Station OnePlus 11 avrà model number PHB110 e sarà dotato di uno schermo LTPO da 6,7" con risoluzione da 3216 x 1140 pixel. La selfie-camera adotterà ancora la tecnologia punch-hole e sarà posizionata, come da tradizione per OnePlus, nell'angolo in alto a sinistra del display. Inoltre, sotto allo schermo vi sarà un sensore per le impronte digitali, mentre il corpo centrale sarà di metallo e presenterà il tradizionale Alert Slider.

Sotto la scocca del device troveremo lo Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, che dovrebbe essere presentato a metà novembre, insieme ad una generosa batteria da 5.000 mAh, questa volta con il supporto per il fast charging a 100 W cablato e per la ricarica wireless. Inoltre, il telefono dovrebbe arrivare in tre tagli di RAM, pari a 8, 12 e 16 GB, e in due varianti di storage interno, da 128 e 256 GB.

In termini di fotocamera, OnePlus 11 avrà una lente principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 48 MP e un teleobiettivo da 32 MP. Sfortunatamente, però, non sappiamo ancora quali saranno gli obiettivi scelti da OnePlus, mentre non ci sono informazioni più precise sulla selfie-camera. In ogni caso, OnePlus 11 sarà lanciato con la ROM OxygenOS 13, basata su Android 12.