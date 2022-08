OnePlus 11 Pro, che fotocamera! In arrivo con sensore da 1', meglio di Xiaomi 12S Ultra

Neanche il tempo di testare OnePlus 10T che già arrivano i primi rumor su OnePlus 11 Pro. Secondo alcuni insider, infatti, OnePlus 11 Pro sarà uno smartphone da tenere d'occhio, poiché potrebbe non avere rivali in termini di prestazioni. Oggi, un nuovo leak ribadisce quanto già sappiamo, concentrandosi sulla fotocamera del device.

Stando alle parole di un leaker cinese su Weibo, infatti, OnePlus 11 Pro avrà una fotocamera migliore di Xiaomi 12S Ultra. Per chi se lo fosse perso, Xiaomi 12S Ultra è stato lanciato a luglio dal colosso di Pechino ed è sia uno degli smartphone più potenti in circolazione che uno dei migliori cameraphone sul mercato.

Lo scopo di OnePlus, con il suo nuovo flagship, sarebbe quello di migliorare il comparto fotografico del predecessore, continuando la partnership con Hasselblad inaugurata da OnePlus 10 Pro, e superando persino il top di gamma di Xiaomi, nonché tutta la concorrenza sia nel settore Android che in quello della telefonia in generale.

Per farlo, secondo il leaker cinese, OnePlus vorrebbe implementare un sensore da 1" nel modulo fotocamera del suo nuovo top di gamma: non è chiaro di quale sensore si parli, anche se è possibile che si tratti di un Samsung ISOCELL HP1 o di un sensore Sony IMX989, già presente anche su Xiaomi 12S Ultra.

Come fotocamera ultra-grandangolare, invece, OnePlus 11 Pro avrà un sensore Sony IMX766 da 50 MP, una delle lenti utilizzate perlopiù come obiettivo principale per gli smartphone di nuova generazione. Inoltre, il setup triple-lens del device dovrebbe essere completato da una "lente periscopica di alta qualità con super zoom" di cui ancora non conosciamo il modello.

Il leaker ha infine reiterato che OnePlus 11 Pro sarà un rebranding di OPPO Find X6 Pro, ma resta da capire se entrambi i device raggiungeranno il mercato occidentale o se, al contrario, il primo sarà pensato come release "internazionale" del secondo. Come vi abbiamo già spiegato, l'"appiattimento" di OnePlus 11 su OPPO Find X6 Pro è una delle prime conseguenze della fusione tra OnePlus e OPPO.