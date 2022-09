OnePlus 11 Pro senza segreti: l'intera scheda tecnica compare in rete

Dopo aver visto i primi render di OnePlus 11 Pro, che suggeriscono una fotocamera completamente rinnovata, arriva oggi un altro clamoroso leak sullo smartphone: nelle scorse ore, infatti, è comparsa in rete la scheda tecnica completa di OnePlus 11 Pro, che ne rivela tutte le componenti sotto la scocca.

Le fonti da cui arriva la scheda tecnica sono il portale 91Mobiles e il leaker OnLeaks, anche conosciuto come Steve Hemmerstoffer: in entrambi i casi si tratta di fonti estremamente affidabili, che in passato hanno raramente sbagliato nelle loro previsioni. Nonostante ciò, visto che OnePlus 11 Pro uscirà a fine 2022 o addirittura a inizio 2023, vi invitiamo a prendere con le pinze quanto riportato.

91Mobiles spiega che OnePlus 11 Pro avrà uno schermo AMOLED da 6,7" con risoluzione QHD+ e refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Il dispositivo avrà, come di consueto per OnePlus, una selfie-camera con tecnologia punch-hole nell'angolo in alto a sinistra del display, mentre non sappiamo ancora se il device avrà dei bordi ricurvi o se invece seguirà le orme del Galaxy S23 e sarà completamente piatto.

Sotto la scocca del telefono troviamo, come ampiamente prevedibile, un chip Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm. Vale qui la pena sottolineare che l'annuncio dello Snapdragon 8 Gen2 è fissato per il 15 novembre, durante l'annuale Snapdragon Summit, perciò è improbabile che sapremo qualcosa di ufficiale su OnePlus 11 prima di quella data. Accanto al chipset, comunque, lo smartphone sarà venduto in ben tre varianti di RAM, ovvero con 8 GB, 12 GB o 16 GB di RAM, insieme alle consuete memorie da 128, 256 e 512 GB.

L'hardware del telefono sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida fino a 100 W, mentre le fotocamere del device comprenderanno un sensore primario da 50 MP, un ultra-grandangolo da 48 MP e un teleobiettivo da 32 MP. Infine, la selfie-camera di OnePlus 11 Pro sarà da 16 MP.