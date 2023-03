OnePlus 11 promosso da JerryRigEverything: non si spezza come OnePlus 10 Pro!

Con il lancio globale di OnePlus 11 ormai alle spalle da circa una settimana, arrivano sia le prime recensioni del device che i primi test del nuovo top di gamma OnePlus. Tra questi ultimi, in particolare, troviamo il tradizionale stress test di JerryRigEverything, che finalmente sembra andare per il verso giusto.

In effetti, OnePlus 11 aveva un macigno sulle spalle presentandosi al test di Jerry. Anzi, per la verità di macigni ne aveva due: lo scorso anno, infatti, OnePlus 10 Pro si è spezzato a metà durante lo stress test del popolare YouTuber, e lo stesso destino è toccato a OnePlus 10T qualche mese dopo. In entrambi i casi, gli smartphone si sono rotti nel test di piegatura, dimostrando una resistenza inferiore al previsto nell'"allacciamento" tra il camera bump e il resto del corpo del telefono.

Fortunatamente, OnePlus 11 non si è spezzato in due come i predecessori, ma è rimasto intatto e ha superato il bend test di Jerry, come potete vedere dal video dello Youtuber, che trovate in cima a questa notizia o su YouTube. Per la verità, lo smartphone non ha esattamente passato indenne il test: al contrario, nelle fasi peggiori della "piegatura" sono comunque comparse delle vistose crepe sul vetro posteriore del device, dimostrando che, benché OnePlus 11 abbia fatto passi da gigante in termini di resistenza, qualche ulteriore miglioramento può ancora essere apportato.

Lo smartphone, comunque, ha passato indenne gli altri test, tra cui quello di rigatura dello schermo e quello di bruciatura del display con una fiamma di accendino, il che dimostra che almeno il pannello frontale del device sembra essere decisamente resistente, almeno quanto quelli degli smartphone top di gamma della concorrenza.

Probabilmente, a permette a OnePlus 11 di migliorare la sua resistenza alla piegatura rispetto ai due predecessori è stato il redesign del camera bump, che è passato da una forma squadrata ad una circolare. Il posizionamento dell'alloggiamento resta però sempre lo stesso, così come invariate sono anche le sue dimensioni: possibile che siano proprio queste ultime a rendere il device meno resistente rispetto agli smartphone della concorrenza?