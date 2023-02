OnePlus 11 riceve il suo primo aggiornamento post-lancio, in arrivo in Italia

Il 7 febbraio scorso abbiamo assistito al lancio in Italia di OnePlus Buds Pro 2 e dello smartphone top di gamma OnePlus 11. Ebbene, sappiate che a una settimana di distanza è finalmente arrivato il primo aggiornamento post-lancio per OnePlus 11: OxygenOS A.07 basato su Android 13 sta per arrivare anche in Italia.

Magari sarete ancora in attesa della spedizione del vostro modello, acquistato giusto dopo avere letto la recensione di OnePlus 11 5G, ma nel mentre è indubbiamente una buona notizia sapere che è già disponibile un update da installare dopo la prima accensione. Secondo quanto segnalato da XDA, il rilascio starebbe avvenendo globalmente proprio da oggi, 14 febbraio 2023.

La maggior parte delle modifiche offerte da OxygenOS A.07 servono a garantire prestazioni ancora più fluide, ma non mancano bug fix e migliorie per la stabilità del sistema, della connessione e, naturalmente, la patch di sicurezza del mese scorso. Di seguito il changelog completo:

Sistema

Migliora la stabilità del sistema.

Migliora la regolazione automatica della luminosità dello schermo in ambienti bui.

Risolve un problema per cui occasionalmente il pannello Impostazioni rapide non può essere abbassato.

Integra la patch di sicurezza Android di gennaio 2023 per migliorare la sicurezza del sistema.

Comunicazione

Migliora la stabilità della connessione Wi-Fi.

Migliora la stabilità della connessione degli auricolari Bluetooth e cablati.

App

Risolve un problema per cui le foto non possono essere condivise in WhatsApp quando è aperta in una finestra mobile.

Se avete già il vostro OnePlus 11 tra le mani potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento OTA tramite Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > versione di OxygenOS.