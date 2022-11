OnePlus 11, la scheda tecnica è incredibile: avrà 16 GB di RAM e memoria UFS 4.0

Arrivano i primi dettagli concreti sul prossimo smartphone OnePlus di fascia alta: solo poche ore fa, per esempio, la compagnia cinese ha confermato che OnePlus 11 avrà un chip Snapdragon 8 Gen2. Oggi, invece, scopriamo che lo smartphone avrà delle caratteristiche da device veramente Premium.

Un post del famoso (e affidabile) tipster Digital Chat Station su Weibo, infatti, sembra spiegare che Oneplus 11 avrà un retro in ceramica e un corpo centrale metallico. Due dettagli di design tipici degli smartphone di fascia alta e altissima, a conferma di come OnePlus 11 sarà uno smartphone flagship vero e proprio, forse sostituendo il modello "Pro": lo scorso anno, invece, OnePlus aveva intrapreso la strada opposta, lanciando OnePlus 10 Pro e non OnePlus 10 "base".

In ogni caso, accanto al retro in ceramica e al chip Snapdragon 8 Gen2, OnePlus 11 avrà 16 GB di RAM e adotterà, forse per primo tra tutti gli smartphone Android, la tecnologia UFS 4.0. Finora, il grosso degli smartphone di fascia alta si è limitato agli storage UFS 3.1, meno efficienti e meno performanti delle memorie UFS 4.0.

Per quanto riguarda il display dello smartphone, OnePlus 11 avrà un display FullHD+ e una selfie-camera con design punch-hole posizionato, come di consueto per OnePlus, nell'angolo in alto a sinistra dello smartphone. Lato fotocamere, inoltre, il device sarà dotato di una lente principale da 50 MP, forse un obiettivo Sony IMX890, insieme ad un ultra-grandangolo Sony IMX581 da 48 MP e ad un teleobiettivo IMX709 da 32 MP con zoom ottico 2x.

A quanto pare, poi, il design della fotocamera di OnePlus 11 sarà realizzato in collaborazione tra OnePlus e Hasselblad, e dovrebbe essere tondo. Infine, lo smartphone dovrebbe avere una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata fino a 100 W.