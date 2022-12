OnePlus 11 senza più segreti: arrivano conferme su chipset e RAM

Già sappiamo che OnePlus 11 arriverà il 7 febbraio, ma tanti consumatori non intendono aspettare la fatidica data per conoscere nel dettaglio tale smartphone top di gamma. Fortunatamente, i soliti tipster del settore hanno sondato Internet per scoprire le possibili specifiche tecniche di OnePlus 11.

Come riferito da MySmartPrice, sulle pagine del database Geekbench è apparso proprio il dispositivo OnePlus PHB110, sigla già collegata al prossimo flagship della società di Pete Lau. Dai dati pubblicati si evince che il dispositivo testato ha Android 13 installato, supportato sotto la scocca dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 presentata a novembre. Ricordiamo, a suo proposito, i dettagli tecnici: il processore conta su otto core, di cui 3 ad alta efficienza dalla frequenza massima di 2,02 GHz, quattro core a 2,8 GHz e un singolo core da 3,19 GHz; ad accompagnare la CPU è la GPU Adreno 740.

Osservando i dati di memoria, il dispositivo presenta 16 GB di RAM LPDDR5, perfetti per gestire molte attività in multitasking parallelamente al SoC Qualcomm di ultima generazione. Tra le altre caratteristiche notate dai tipster si segnalano infine il display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate massimo di 120Hz, 256 GB di memoria interna UFS 4.0 non espandibile, batteria da 5.000 mAh con ricarica a 100W e un comparto fotocamera con tre sensori posteriori potenziati Hasselblad, di cui il principale da 50 megapixel di risoluzione.

Naturalmente, consigliamo di prendere questi ultimi dettagli con le pinze.

Parlando dello stesso brand, proprio la scorsa settimana sono arrivati sul mercato i primi monitor OnePlus.