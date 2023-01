OnePlus 11 senza segreti: il design si svela nei video teaser, il lancio è imminente!

Il nuovissimo OnePlus 11 è stato lanciato in Cina a inizio gennaio, ma la sua release internazionale non è prevista prima del 7 febbraio. In quella data, infatti, la compagnia cinese ha organizzato un evento di lancio internazionale del device, che ora ha ricevuto un nuovo teaser ufficiale da parte di OnePlus.

Il teaser, intitolato "Cloud 11 - A OnePlus Launch Event", è disponibile su YouTube o in cima a questa notizia. Pubblicato dall'account ufficiale di OnePlus, il video ci mostra delle parti del design della fotocamera di OnePlus 11, anche se ormai quest'ultimo è un segreto di Pulcinella, dal momento che, con il lancio cinese dello smartphone, la sua scheda tecnica e il suo form factor sono stati svelati a tutti gli appassionati del mondo.

A dimostrare che il design di OnePlus 11 non è più "segreto" è anche un breve video pubblicato dalla stessa OnePlus sotto forma di YouTube Short, che trovate in calce a questa notizia e che mostra il pannello posteriore dello smartphone e il suo bellissimo alloggiamento circolare per la fotocamera.

D'altro canto, è evidente che OnePlus stia puntando molto sulla fotocamera del suo nuovo smartphone top di gamma, che sembra essere uno dei principali selling point del device: al di là di un design davvero accattivante, quest'ultima vanta il tuning di Hasselblad e delle specifiche davvero interessanti, tra cui una lente principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 48 MP e un teleobiettivo da 32 MP.

Sotto la scocca del dispositivo troviamo invece uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, una RAM fino a 16 GB e uno storage fino a 512 GB. La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh e supportare la ricarica rapida a 100 W, mentre lo schermo sarà un pannello OLED da 6,7" con refresh rate da 120 Hz. Stranamente, invece, il video teaser non parla di OnePlus 11R, il cui lancio dovrebbe essere previsto, limitatamente ad alcuni mercati selezionati, in parallelo con quello del "fratello maggiore".