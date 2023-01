OnePlus 11 senza segreti: le prime foto dal vivo mostrano una fotocamera enorme

A pochi giorni dalla comparsa in rete dei render dettagliati di OnePlus 11, che hanno svelato il design del top di gamma di OnePlus per il 2023, arrivano ora sul web le prime immagini dal vivo di OnePlus 11, che ci danno un'idea di come sarà lo smartphone la cui presentazione è stata fissata per il 4 gennaio in Cina.

Potete dare un'occhiata alle immagini, riportate dal portale GizmoChina, in calce a questa notizia. Le fotografie sono pressoché identiche ai render degli scorsi giorni, il che contribuisce a rafforzarne la veridicità. Sul pannello frontale dello smartphone, comunque, troviamo una selfie-camera con design punch-hole nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. La fotocamera frontale dovrebbe avere una risoluzione pari a 16 MP.

Lo schermo, che dovrebbe avere una diagonale 6,67" e che dovrebbe essere un pannello AMOLED con risoluzione Quad HD+ da 3.216 x 1.440 pixel, sembra avere dei bordi laterali leggermente incurvati, come ormai da tradizione per i top di gamma OnePlus: al contrario di Apple, Xiaomi e Samsung, dunque, per quest'anno il produttore cinese non adotterà un form factor con schermo piatto.

Sul lato superiore dello smartphone troviamo due fori, uno dei quali dovrebbe essere destinato ad uno speaker, mentre l'altro sarà un microfono. In fondo al device, invece, troviamo lo slot per la SIM, la porta di ricarica USB-C, un microfono e un'altra griglia speaker. Vi ricordiamo inoltre che OnePlus 11 supporterà la ricarica rapida a 100 W cablati.

Passando al retro dello smartphone, le fotografie ci permettono di apprezzare il particolare alloggiamento tondo per le fotocamere del device, che sarà posizionato nell'angolo in alto a destra dello smartphone, e non in alto al centro (come invece fatto in passato da alcuni smartphone della concorrenza). Le lenti della fotocamera di OnePlus 11, comunque, saranno un obiettivo principale Sony IMX890 da 1" e da 50 MP di risoluzione, un ultra-grandangolo da 48 MP e un teleobiettivo da 32 MP.