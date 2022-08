OnePlus 11 Pro sarà uno smartphone 'super-premium': l'obiettivo è superare OnePlus 10 Pro

OnePlus ha lanciato OnePlus 10T il 3 agosto scorso, ma ormai gli occhi dei fan del produttore cinese sono tutti puntati verso la release di OnePlus 11, che dovrebbe arrivare, almeno sul mercato cinese, nel mese di dicembre. Oggi, però, scopriamo un interessante dettaglio sullo smartphone: a quanto pare, infatti, OnePlus 11 Pro sarà un device super-premium.

Diciamo "super-premium" perché, secondo un leaker cinese su Weibo, OnePlus punterebbe ad uno smartphone di fascia altissima con OnePlus 11 Pro, il quale dovrebbe superare il risultato poco incoraggiante di OnePlus 10 Pro garantendo, ad un prezzo simile, delle specifiche da vero e proprio top di gamma.

Con ogni probabilità, ciò significa che OnePlus 11 Pro avrà un chip Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, un comparto fotografico nettamente migliorato e uno schermo decisamente più performante rispetto a quello del predecessore. Non è invece chiaro se il device riceverà un redesign completo o se invece continuerà ad adottare lo stile di OnePlus 10 Pro.

Il leaker, tuttavia, dà anche una notizia che potrebbe far storcere il naso ad alcuni fan: a quanto pare, infatti, anche OPPO sarebbe coinvolta nei lavori su OnePlus 11 Pro. Nulla di strano, specie se consideriamo che la fusione tra OPPO e OnePlus è ormai in corso da più di un anno. Il leaker, comunque, ha spiegato che l'"OPPO Find X6 Pro+ sarà presentato come OnePlus 11 Pro".

Per fare chiarezza, il Find X6 Pro+ dovrebbe essere il successore dell'OPPO Find X5 Pro, l'attuale top di gamma di OPPO. Le parole del leaker possono dunque essere interpretate in due modi: o OnePlus 11 sarà un rebrand di OPPO Find X6 Pro+, magari pensato per il mercato internazionale, oppure OPPO Find X6 Pro+ non verrà mai lanciato, poiché i lavori su quest'ultimo sarebbero confluiti in quelli su OnePlus 11, che potrebbe così ottenere tecnologie OPPO come la NPU MariSilicon X.

Allo stato attuale delle cose, l'ipotesi più probabile è la seconda: OPPO Find X6 Pro+ sarebbe dunque stato "rimpiazzato" da OnePlus 11 Pro, più appetibile per il mercato internazionale e con un branding più riconoscibile alle spalle. OPPO, invece, potrebbe limitarsi a rilasciare, sia in Cina che all'estero, Find X6 Pro, Find X6 e Find X6 Lite, occupando la fascia medio-alta, media e medio-bassa senza fare concorrenza "interna" al top di gamma di OnePlus, come già successo lo scorso anno con OnePlus 10 e la serie Find X5.