OnePlus 11 è un successo: niente modello Pro, ma uno smartphone 'blockbuster' è in arrivo

Solo un paio di giorni fa, OnePlus 11 è stato annunciato ufficialmente per il mercato cinese. Benché per la release internazionale del device manchi ancora un mese, OnePlus ha già confermato che il lancio dello smartphone è stato da record, con un numero elevatissimo di prevendite sul mercato nazionale.

In particolare, riporta GSMArena, il CEO di OnePlus Li Jie ha spiegato su Weibo che OnePlus 11 ha stabilito un record assoluto di prevendite per il brand cinese nel giro di sole due ore, battendo cioè le vendite anticipate di OnePlus 10 e di tutti i predecessori in un lasso di tempo brevissimo. Le prime vendite al dettaglio di OnePlus 11, altro banco di prova per la domanda dello smartphone sul mercato, avverranno comunque solo a partire dal 9 gennaio.

Rispondendo ad un utente su Weibo, inoltre, il CEO di OnePlus ha confermato che quest'anno non ci sarà alcun OnePlus 11 Pro, neanche alla luce del successo del modello base. Semplicemente, OnePlus 11 prenderà il posto di quello che lo scorso anno è stato OnePlus 10 Pro (anche perché OnePlus non ha lanciato alcun OnePlus 10 "base" nel 2022, limitandosi a OnePlus 10R e 10T). Ciò, comunque, non significa che la Serie 11 del produttore cinese sarà composta da un solo device: al contrario, possiamo tranquillamente aspettarci l'arrivo di OnePlus 11T a metà 2023, come ormai da tradizione per l'azienda.

Sempre nella conversazione su Weibo, GizmoChina spiega che Li Jie avrebbe confermato l'uscita di un telefono "blockbuster" nel giro di qualche mese. Più in generale, il CEO di OnePlus ha aggiunto che l'azienda vorrebbe andare oltre i suoi prodotti attualmente in commercio, rilasciando per esempio uno smartphone pieghevole. Tuttavia, per il momento quella di Jie sembra essere solo una speranza, e non una previsione a breve termine.

In tal senso, lo smartphone "blockbuster" potrebbe essere OnePlus Ace 2, successore del dispositivo mediogamma OnePlus Ace, lanciato lo scorso anno sul mercato cinese e su quello indiano (qui con il nome di OnePlus 10R) in più versioni diverse tra loro per branding e chipset. Come lo scorso anno, OnePlus Ace 2 dovrebbe essere mirato ad un pubblico interessato al gaming ma non disposto a spendere cifre spropositate per uno smartphone, offrendo un SoC Snapdragon 8+ Gen1 o 8 Gen2 e uno schermo OLED con risoluzione 1,5K.